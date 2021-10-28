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Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

28 октября 2021, 18:03

Выяснения отношений 29 октября могут привлечь проблемы и надолго отвернуть удачу.

осень
Что нельзя делать 29 октября / pixabay

29 октября церковь почитает святого Лонгина, а в народе этот день называли Лонгина Сотника. Люди считали святого защитником от нечистой силы.

Сегодня люди опасались ворот и дверей дома. 29 октября люди старались вешать икону с изображением святого возле дверей и зажигали свечку.

Женщины старались ходить в церковь и просили святого исцеления от глазных болезней.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя заниматься рукоделием или мелким ремонтом, можно получить проблемы со зрением.

Нельзя выходить на улицу в грязной одежде. В противном случае день не принесет вам ничего хорошего.

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29 октября категорически запрещено злиться и сквернословить. Считается, что выяснения отношений могут привлечь проблемы и надолго отвернуть удачу.

Приметы на 29 октября

Если замечали, что солнце находится в тумане, это плохой знак. Считали, что он предвещает неприятности и беды.

Если туман и переменчивый ветер 29 октября, то будет зима теплая.

Если луна бледная и в дымке, то скоро будет сильный мороз и снегопад.

Если листья пожелтели, но не опадают, то морозы наступят не скоро.

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