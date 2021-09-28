Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы

В день Людмилы есть много запретов, о которых расскажет Главред.
Ежегодно церковь отмечает и православные почитают 29 сентября память святой Евфимии Всехвальной. А вот наши предки отмечали именины Людмилы.
В этот день люди особо верили в приметы и придерживались строгих запретов.
29 сентября хозяйки делали заготовки и особенно капусту на зиму. Капусту квасили и делали витаминные закрутки.
Люди верили в сны, которые приснились с 28 на 29 сентября. Они предсказывали будущее, и помогали избавится от неприятностей.
В день Людмилы есть много запретов, о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать 29 сентября в день Людмилы
- Нельзя 29 сентября ходить на рыбалку и ловить рыбу
- Нельзя в день Людмилы осуществлять переезд, как в новый дом, так и в новый офис или помещение
- Нельзя отправляться в длительную поездку
- Нельзя 29 сентября начинать новые дела
Приметы на 29 сентября в день Людмилы
- Погода резко ухудшится - ярко светят звезды.
- Морозы скоро наступят - если листья пожелтели, но плохо опадают.
- Гром гремит 29 сентября - к морозной, но бесснежной зиме.
Автор: Мария Тупик