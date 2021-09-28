Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы

Что нельзя делать 29 сентября / ua.depositphotos.com

Ежегодно церковь отмечает и православные почитают 29 сентября память святой Евфимии Всехвальной. А вот наши предки отмечали именины Людмилы.

В этот день люди особо верили в приметы и придерживались строгих запретов.

29 сентября хозяйки делали заготовки и особенно капусту на зиму. Капусту квасили и делали витаминные закрутки.

Люди верили в сны, которые приснились с 28 на 29 сентября. Они предсказывали будущее, и помогали избавится от неприятностей.

В день Людмилы есть много запретов, о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать 29 сентября в день Людмилы

Нельзя 29 сентября ходить на рыбалку и ловить рыбу

Нельзя в день Людмилы осуществлять переезд, как в новый дом, так и в новый офис или помещение

Нельзя отправляться в длительную поездку

Нельзя 29 сентября начинать новые дела

Приметы на 29 сентября в день Людмилы