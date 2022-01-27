Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 января / pixabay

29 января церковь почитает память апостола Петра. Апостол Петр, являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа.

В этот день нужно поломать пополам лучину и положить в виде креста на пол. Такой обычай был для того, чтобы принести в семью богатство.

29 января хороший и благоприятный день для важных сделок и завершения проектов. Можно совершать дорогие покупки и принимать ответственные решения.

В этот день хозяйки проводили ревизию продуктов. Все испорченные нужно выбросить.

Что нельзя делать 29 января в день Петра

Нельзя 29 января ругаться и спорить друг с другом.

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Нельзя 29 января обижать людей и громко высказывать недовольства.

Нельзя отказываться от угощений и хлеба. Можно привлечь проблемы с финансами.

Приметы на 29 января

Если на улице мороз 29 января, то будет жаркое лето.

Если 29 января будет метель, то лето будет дождливым.

Если ветер дует с севера, то похолодает и будет мороз.

Если 29 января будет идти много снега, то весной ожидается много травы.

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