Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и богатство 29 января.
29 января церковь почитает память апостола Петра. Апостол Петр, являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа.
В этот день нужно поломать пополам лучину и положить в виде креста на пол. Такой обычай был для того, чтобы принести в семью богатство.
29 января хороший и благоприятный день для важных сделок и завершения проектов. Можно совершать дорогие покупки и принимать ответственные решения.
В этот день хозяйки проводили ревизию продуктов. Все испорченные нужно выбросить.
Что нельзя делать 29 января в день Петра
Нельзя 29 января ругаться и спорить друг с другом.
Нельзя 29 января обижать людей и громко высказывать недовольства.
Нельзя отказываться от угощений и хлеба. Можно привлечь проблемы с финансами.
Приметы на 29 января
Если на улице мороз 29 января, то будет жаркое лето.
Если 29 января будет метель, то лето будет дождливым.
Если ветер дует с севера, то похолодает и будет мороз.
Если 29 января будет идти много снега, то весной ожидается много травы.
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