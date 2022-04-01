Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 апреля / pixabay

3 апреля церковь почитает память преподобного Иакова, святителя Фомы и святителя Кирилла.

Святитель Кирилл Катанский - был учеником апостола Петра. Считается, что благодаря своей благочестивости он удостоился дара чудотворения. Многие люди обращались к святому за помощью.

Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. А еще можно было собирать березовый сок.

Вечером категорически нельзя гулять, особенно молодым людям. Если увидели падающую звезду, ждать ненастья в семейной жизни.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя 3 апреля устраивать шумные вечеринки.

Нельзя 3 апреля трогать, пересаживать и поливать домашние растения и цветы.

Нельзя 3 апреля отказывать в милостыне. Можно лишится всех доходов.

Нельзя 3 апреля сажать растения.

Нельзя 3 апреля шить, стирать и убирать.

Приметы на 3 апреля

Если в этот день гром греми, то ждите урожайный год.

Если яркое солнце, то будет теплая весна.

Если облака стали синими, то будет теплый дождь.

Если береза в этот день дает много сока, то лето будет дождливым.

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