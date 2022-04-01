Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему 3 апреля нельзя смотреть на звезды.
3 апреля церковь почитает память преподобного Иакова, святителя Фомы и святителя Кирилла.
Святитель Кирилл Катанский - был учеником апостола Петра. Считается, что благодаря своей благочестивости он удостоился дара чудотворения. Многие люди обращались к святому за помощью.
Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. А еще можно было собирать березовый сок.
Вечером категорически нельзя гулять, особенно молодым людям. Если увидели падающую звезду, ждать ненастья в семейной жизни.
Что нельзя делать 3 апреля
Нельзя 3 апреля устраивать шумные вечеринки.
Нельзя 3 апреля трогать, пересаживать и поливать домашние растения и цветы.
Нельзя 3 апреля отказывать в милостыне. Можно лишится всех доходов.
Нельзя 3 апреля сажать растения.
Нельзя 3 апреля шить, стирать и убирать.
Приметы на 3 апреля
Если в этот день гром греми, то ждите урожайный год.
Если яркое солнце, то будет теплая весна.
Если облака стали синими, то будет теплый дождь.
Если береза в этот день дает много сока, то лето будет дождливым.
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