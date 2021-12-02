Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в беду

В Провклов день можно привлечь удачу и богатство на весь год.
3 декабря церковь почитает память архиепископа Прокла, который был учеником святителя Иоанна Златоуста.
Женщины в день Прокла ходили в церковь и просили святого защитить семью от проблем. Также святого можно просить об удаче и здоровье.
В доме должно пахнуть вкусной едой 3 декабря, тогда весь год будете жить в достатке.
В этот день существует много запретов.
Что нельзя делать 3 декабря в день Прокла
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 3 декабря. Это может привести к плохим последствиям.
Нельзя 3 декабря ехать в путешествие. Могут внезапно случится неприятности.
Нельзя 3 декабря рассказывать о своих планах и мечтах. Могут появиться много препятствий на пути к мечте.
Приметы на 3 декабря в Проклов день
Если 3 декабря идет снег, то 3 июля будет дождь.
Если увидели на верхушке дерева птицу, то будет солнечная погода.
Если ночью 3 декабря начался снег, то скоро будет вьюга.
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