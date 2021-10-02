Приметы на 3 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 октября / pixabay

3 октября православные вспоминают преподобного Евстафия. Известно, что святого также звали Астафий. Так, наши предки называли 3 октября - Астафьев день.

А еще, 3 октября называли Ветряком. Люди следили за ветром определяли погоду на будущую зиму.

Этот день наши предки считали энергетически тяжелым.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя подбирать шишки с земли. Они могут навлечь на человека беды и несчастья.

Нельзя после мытья рук стряхивать воду. Если ослушаться этого запрета, можно привлечь нечистую силу.

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Нельзя брать у соседей взаймы кухонные приборы и еду. С ними можно занести в жилище злых духов.

Не принимайте и не дарите подарки – они принесут в вашу жизнь несчастья.

Приметы на 3 октября

Если на земле много желудей, зима будет снежной;

Если солнечным выдался день, то следующая неделя будет дождливой;

Журавли улетают – к скорым заморозкам.