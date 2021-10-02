Приметы на 3 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему 3 октября нельзя ничего давать соседям.
3 октября православные вспоминают преподобного Евстафия. Известно, что святого также звали Астафий. Так, наши предки называли 3 октября - Астафьев день.
А еще, 3 октября называли Ветряком. Люди следили за ветром определяли погоду на будущую зиму.
Этот день наши предки считали энергетически тяжелым.
Что нельзя делать 3 октября
Нельзя подбирать шишки с земли. Они могут навлечь на человека беды и несчастья.
Нельзя после мытья рук стряхивать воду. Если ослушаться этого запрета, можно привлечь нечистую силу.
Нельзя брать у соседей взаймы кухонные приборы и еду. С ними можно занести в жилище злых духов.
Не принимайте и не дарите подарки – они принесут в вашу жизнь несчастья.
Приметы на 3 октября
Если на земле много желудей, зима будет снежной;
Если солнечным выдался день, то следующая неделя будет дождливой;
Журавли улетают – к скорым заморозкам.