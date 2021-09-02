Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 сентября / pixabay

Ежегодно 3 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают памяти святого Фаддея. А вот наши предки этот день называли Фаддеем-Проповедником.

В этот день наши предки следовали приметам, чтобы привлечь благополучие и удачу. Люди старались убирать лен, а листок его положить в карман, тогда весь год будет счастливым и в достатке.

К 3 сентября принято было собрать урожай яблок, и делать заготовки на зиму.

Хозяйки активно готовились к зиме, и 3 сентября делали заготовки из капусты и щавеля.

Что категорически нельзя делать 3 сентября

Нельзя тратить деньги впустую.

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Могут начаться проблемы с финансами, если сегодня потратить крупную сумму денег.

3 сентября не стоит ходить в гости, а вечер надо провести дома, иначе могут начаться проблемы и разногласия.

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Можно накликать множество бед 3 сентября, если ругаться с близкими сегодня.

Нельзя 3 сентября делать прически и плести косы, можно испортить волосы.

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