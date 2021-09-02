УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

2 сентября 2021, 17:10

3 сентября не стоит ходить в гости, а вечер надо провести дома, иначе могут начаться проблемы и разногласия.

Что нельзя делать 3 сентября / pixabay

Ежегодно 3 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают памяти святого Фаддея. А вот наши предки этот день называли Фаддеем-Проповедником.

В этот день наши предки следовали приметам, чтобы привлечь благополучие и удачу. Люди старались убирать лен, а листок его положить в карман, тогда весь год будет счастливым и в достатке.

К 3 сентября принято было собрать урожай яблок, и делать заготовки на зиму.

Хозяйки активно готовились к зиме, и 3 сентября делали заготовки из капусты и щавеля.

Что категорически нельзя делать 3 сентября

Нельзя тратить деньги впустую.

Реклама

Могут начаться проблемы с финансами, если сегодня потратить крупную сумму денег.

3 сентября не стоит ходить в гости, а вечер надо провести дома, иначе могут начаться проблемы и разногласия.

Читайте такжеСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз

Можно накликать множество бед 3 сентября, если ругаться с близкими сегодня.

Нельзя 3 сентября делать прически и плести косы, можно испортить волосы.

Приметы на 3 сентября 2021

Теплая погода 3 сентября - до начала октября будет ясная погода

Много снега на Рождество, если 3 сентября много желудей нападало.

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Ольги 2021 – какого числа и что за праздникДень Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Магнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережитьМагнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережить В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапогиВ моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкойВ Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой

Последние новости

18:13

Появилась на свет старой: африканка родила ребенка с редкой мутацией

18:10

Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

18:07

Юбилей гривны отмечается выставкой национальной валюты под открытым небом - Шевченко

17:54

США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов Видео

17:48

Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

Реклама
17:44

В больнице Кривого Рога установили кислородный генератор для борьбы с коронавирусом

17:40

Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Видео

17:37

Украинка купила в магазине рыбу и заразилась редкой болезнью Видео

17:34

Продажа стали и чугуна сейчас является наиболее прибыльными направление – политолог

17:21

Продюсер Джамалы публично высказался о пропавших клипах Джамалы

17:17

Назван прием пищи, который продлевает жизнь в пять раз Видео

17:10

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:05

"Самые воспитанные тараканы": в Сети появились жуткие фото из общежитий крупного киевского вуза

17:01

Нелюдь облил бензином и поджег спящего племянника на Ровенщине

16:16

Закрыла в квартире и пошла на пьянку: украинка пойдет под суд за гибель детей при пожаре

16:16

Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз Видео

16:09

Металлургия помогает стране наполнять бюджет и создавать новые рабочие места, – эксперт

16:04

По программе Зеленского "Большая стройка" отремонтируют трассу Запорожье-Донецк

16:00

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

15:56

В Днепре взорвался автомобиль: в машине был водитель

Реклама
15:55

Танцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе

15:33

Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику

15:19

В России возмутились предоставлением США военной помощи Украине и пригрозили эскалацией на Донбассе Видео

15:14

Органы разорвало на части: на Харьковщине легковушка снесла двух детей Видео

15:04

В Instagram произошёл массовый сбой: есть проблемы и в Украине

14:58

У Путина негодуют после совместного заявления Зеленского и Байдена: что задело Кремль

14:45

Невероятно вкусная кабачковая икра с помидорами на зиму: восхитительный рецепт Видео

14:29

В Киеве на ж/д станции отвалился кусок недавно отремонтированной стены - фото

14:20

Папы оценили: в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота Видео

14:15

В Украине прибавится камер видеофиксации нарушений ПДД: где они заработают уже завтра Видео

14:02

Шан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel Видео

13:51

Налоги - единственный источник наполнения бюджетов всех уровней в Украине – экономист Видео

13:44

У штамма "Дельта" нашли новые первые симптомы: медик объяснил, чем они опасны

13:42

Украинским компаниям важно во времена кризиса инвестировать в свою страну - политолог

13:33

Посреди Киева заметили огромную свалку

13:29

Украинцам разрешат жениться онлайн: как будет работать новшество

13:17

Пришлось отгонять огнем: футбольный матч в Боливии прервали из-за атаковавшего игроков роя пчел Видео

12:48

"Замертво упал, потом - кома": в Днепре 15-летнего школьника свалил инсульт

12:31

Девушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелести

12:27

На украинских прилавках появились сверхопасные детские игрушки Видео

Реклама
12:12

"Они дружат против России": в Кремле закатили истерику из-за встречи Зеленского с Байденом Видео

12:05

Первые заморозки внезапно нагрянут в Украину: прогноз синоптика

12:00

Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021 Видео

11:56

Экстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 баллов Видео

11:53

Дети получают ожоги рта и пищевода: в TikTok набирает популярности новый опасный челлендж

11:49

Paramount и Sony изменили график выхода фильмов на 2021-2022 годы

11:30

"Люди не знают о тревожных симптомах": инфекционист рассказала о последствиях вакцинации

11:29

В центре Киева возле Арсенальной рядом с новым фонтаном под землю провалился грузовик

11:21

Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде

11:20

Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять