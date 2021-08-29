Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 30 августа / pixabay

Ежегодно 30 августа в церковном календаре отмечают и православные почитают память святого мученика Мирона.

Как правило, в этот день начинает опадать листва и все больше напоминает о приближении осени.

С сегодняшнего дня принято было убирать в доме, готовить свое жилище к предстоящим холодам, а ненужные вещи сжигать, и как говорят приметы - с этими вещами уходят беды и болезни.

Хозяйки продолжают делать домашние заготовки на зиму. Чтобы все рецепты зимних заготовок были вкусными, нельзя 30 августа ходить на кладбище.

В этот день нельзя отказывать женщинам, которые остались вдовами, сиротам и обездоленным.

Реклама

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя 30 августа играть свадьбы, Считалось, что женщина может быстро остаться вдовой.

Нельзя 30 августа долго смотреть на себя в зеркало, и другие отражающиеся предметы. Считалось, что можно потерять всю красоту.

Нельзя стричься 30 августа - долго будете ждать успеха в карьере.

Читайте такжеСамые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье

Нельзя спать до обеда - достатка в доме не будет.

Приметы на 30 августа

Заря покрылась золотистым цветом - будет теплая погода

Сильный ветер - будет тихая погода в сентябре

Журавли улетают на восток - будет ранний мороз на Покрову