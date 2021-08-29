УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду

29 августа 2021, 18:30

В этот день нельзя отказывать женщинам, которые остались вдовами, сиротам и обездоленным.

Что нельзя делать 30 августа / pixabay

Ежегодно 30 августа в церковном календаре отмечают и православные почитают память святого мученика Мирона.

Как правило, в этот день начинает опадать листва и все больше напоминает о приближении осени.

С сегодняшнего дня принято было убирать в доме, готовить свое жилище к предстоящим холодам, а ненужные вещи сжигать, и как говорят приметы - с этими вещами уходят беды и болезни.

Хозяйки продолжают делать домашние заготовки на зиму. Чтобы все рецепты зимних заготовок были вкусными, нельзя 30 августа ходить на кладбище.

В этот день нельзя отказывать женщинам, которые остались вдовами, сиротам и обездоленным.

Реклама

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя 30 августа играть свадьбы, Считалось, что женщина может быстро остаться вдовой.

Нельзя 30 августа долго смотреть на себя в зеркало, и другие отражающиеся предметы. Считалось, что можно потерять всю красоту.

Нельзя стричься 30 августа - долго будете ждать успеха в карьере.

Читайте такжеСамые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье

Нельзя спать до обеда - достатка в доме не будет.

Приметы на 30 августа

Заря покрылась золотистым цветом - будет теплая погода

Сильный ветер - будет тихая погода в сентябре

Журавли улетают на восток - будет ранний мороз на Покрову

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван лучший напиток для печениНазван лучший напиток для печени Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньшеСкорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Комаровский назвал опасное для здоровья состояние в жаруКомаровский назвал опасное для здоровья состояние в жару Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклонПекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикиниЗвезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини

Последние новости

19:25

Пандемия будет страшной для Украины: эпидемиолог рассказала о рисках для украинцев

19:04

В Пентагоне сообщили детали сегодняшнего удара по Кабулу Видео

18:45

Авто на номерах Приднестровья не смогут въехать в Украину: таможная не пошла на просьбы Молдовы

18:32

В Запорожье открыли стрельбу возле кафе, есть пострадавшие

18:30

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду Видео

Реклама
18:08

Киев накрыла мощная гроза: люди устроили аквадискотеку Видео

17:49

Взрыв в Кабуле устроили американские военные - СМИ Видео

17:24

В Украину прилетело свыше 5000 хасидов: сколько еще паломников прибудет на празднование Рош ха-Шана Видео

16:53

В Кабуле прогремел мощный взрыв Видео

16:13

Линейка под вопросом: Минздрав дал свои рекомендации

16:00

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

15:54

Талибы убили известного афганского музыканта, который в своих песнях поддерживал их противников Видео

15:36

Украинский боец установил рекорд с национальным флагом в небе: красочное фото Видео

14:40

Оставила умирать: бабушке замученного ребенка в Черкассах объявили подозрение

14:17

Шовковский остается: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины Видео

13:20

Километровая вонь и зеленая вода: в Сети показали ужасное состояние Днепра в Киеве Видео

12:57

Боксер Хижняк сфотографировался в обнимку с другом Путина, мечтающим о бизнесе в Крыму

12:31

Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период

12:07

"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

11:38

День памяти защитников: в Украине состоялась общенациональная Минута молчания Видео

Реклама
11:05

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

10:57

"Как будто раскаленным утюгом": туристка в Кирилловке пожаловалась на укусы медуз Видео

10:39

В Запорожье под железнодорожной станцией сошли вагоны: задерживаются ряд поездов – список Видео

09:52

Где-то ливни, где-то жуткая жара: прогноз погоды в Украине на 29 августа

09:49

Даже после выходных: в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых больных COVID-19

09:23

В Днепре 14-летний парень изнасиловал старшеклассницу - СМИ

09:15

На Прикарпатье малолетние хулиганы разбили могилы на кладбище и сняли это на видео

08:38

Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему Видео

08:23

Бегство от скуки и недоедания: на Львовщине дети массово покидают лагерь в разгар отдыха Видео

08:02

В России вступились за Поклонскую, которую разругал министр Кулеба

07:31

Сорокалетним пенсии уже не светят: как не допустить коллапса пенсионной системы мнение

06:56

Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Видео

05:53

Здоровое утро: диетолог назвала пять опасных привычек натощак Видео

05:41

Погожий сентябрь, прохладный октябрь и мрачный ноябрь: синоптик уточнила прогноз погоды на осень Видео

05:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

04:31

Как мигрень влияет на развитие диабета - объяснение врачей

04:22

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

03:33

День шахтера 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

03:14

Появилась нано-маска, убивающая коронавирус

03:11

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

Реклама
02:55

В Украине резко изменилась цена на арбузы: сколько стоит ягода сейчас

02:46

Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику

02:39

Комаровский объяснил, когда ребенку необходимо давать жаропонижающее

00:57

Какие ягоды помогают сбить риск сердечного приступа - ответ ученых

00:23

Названы пять самых бесполезных диет Видео

28 августа, суббота
23:58

Бросали дымовые шашки: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали полсотни человек

23:58

Диетолог рассказала продукты, которые способны улучшить работу мозга

23:24

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

23:05

Обострение на Донбассе: сепаратисты вновь открывали огонь, есть раненые

22:36

Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять