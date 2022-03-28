Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду

Как привлечь удачу на Теплого Алексея и что нельзя делать 30 марта.
30 марта церковь почитает память святого Алексея, человека божьего. Этот праздник в народе называют Теплым Алексеем, поскольку в этот день обычно устанавливается теплая весенняя погода.
С этого дня начинается сбор березового сока. Считается, что именно 30 марта березовый сок обладает особой силой и энергией. Собирают также березовые почки, которые используют для приготовления лечебного чая, бальзамов и целебных настоек.
Женщины собирали талую воду, если снег еще не сошел. Умывались, чтобы сохранить красоту и здоровье.
Дети ходили с родителями к водоемам и пускали кораблики, считается, что они принесут в дом благополучие.
Если помолиться преподобному Алексею в этот день, то будет много меда.
Что нельзя делать 30 марта на день Теплого Алексея
Нельзя 30 марта заниматься физическим трудом.
Нельзя 30 марта отправляться в долгие поездки.
Нельзя 30 марта давать хлеб и соль. Можно отдать всю свою судьбу.
Нельзя 30 марта давать деньги в долг.
Приметы на 30 марта в день Теплого Алексея
Если в этот день тепло, то и весна такая же будет.
Если журавль прилетел, то к теплу.
Если 30 марта сплести сеть и пойти с ней на рыбалку, улов гарантирован на весь год.
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