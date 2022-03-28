Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду

Что нельзя делать 30 марта / pixabay

30 марта церковь почитает память святого Алексея, человека божьего. Этот праздник в народе называют Теплым Алексеем, поскольку в этот день обычно устанавливается теплая весенняя погода.

С этого дня начинается сбор березового сока. Считается, что именно 30 марта березовый сок обладает особой силой и энергией. Собирают также березовые почки, которые используют для приготовления лечебного чая, бальзамов и целебных настоек.

Женщины собирали талую воду, если снег еще не сошел. Умывались, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Дети ходили с родителями к водоемам и пускали кораблики, считается, что они принесут в дом благополучие.

Если помолиться преподобному Алексею в этот день, то будет много меда.

Что нельзя делать 30 марта на день Теплого Алексея

Нельзя 30 марта заниматься физическим трудом.

Нельзя 30 марта отправляться в долгие поездки.

Нельзя 30 марта давать хлеб и соль. Можно отдать всю свою судьбу.

Нельзя 30 марта давать деньги в долг.

Приметы на 30 марта в день Теплого Алексея

Если в этот день тепло, то и весна такая же будет.

Если журавль прилетел, то к теплу.

Если 30 марта сплести сеть и пойти с ней на рыбалку, улов гарантирован на весь год.

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