Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени

Что нельзя делать 30 октября / pixabay

30 октября церковь почитает память пророка Осия. В народе этот день называли Осия Колесника.

Наши предки с 30 октября активно готовились к зиме. В народе верили, что именно в эту дату завершается летний путь и начинается зимний.

Люди готовили сани и прятали телеги. Мужчины уделяли особое внимание колесам. Отсюда и название праздника – Колесник. Нужно помыть колеса телег, тракторов, машин и проверить их исправность.

По скрипу колеса определяли, каким будет будущее лето. Если колеса скрипели тихо, то ожидается хороший урожай зерновых. Если громко - будет много поездок в будущем году.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя 30 октября посещать баню или сауну.

Нельзя купаться в водоемах.

Нельзя вступать в конфликты и ссориться в эту дату. Старайтесь отпускать негативные мысли и думать позитивно.

Нельзя начинать новые дела. Если пренебречь запретом, то успехом ваши идеи и планы точно не увенчаются.

Не смотрите на небо, когда будете выходить из дома. Это плохая примета и можно навлечь на себя серьезное горе.

Без особой надобности не выезжайте на природу или в лес. Женщины в этот день могут не вернуться и остаться там навсегда.

Приметы на 30 октября

Если кошка спит 30 октября весь день и крепко, то это означало, что в ближайшее время будет достаточно тепло и сухо;

Если на небе было множество звезд, то это предвещало снег;

Если гусь начинал активно махать крыльями, это означало, что скоро пойдет дождь.

Наши предки считали 30 октября одним из самых опасных дней и старались больше времени проводить дома.