Приметы на 31 августа: что нельзя делать в последний день лета

Что нельзя делать 31 августа / pixabay

Ежегодно 31 августа в церковном календаре православные почитают память преподобных Фрола и Лавр. А в народном календаре этот день называют Фролов день.

В этот день принято кормить животных. Если вам повстречались бездомные котята или собаки, стоит их накормить, это принесет удачу.

21 августа женщины собирали боярышник, шиповник, облепиху, черемуху. Как известно, собранные 31 августа ягоды имели особую силу, и в холодную пору года они способны быстро вылечить любое заболевание.

Что нельзя делать 31 августа

31 августа, в последний день лета, запрещено работать в поле и убирать урожай.

Нельзя ездить верхом на лошади 31 августа, можно заболеть.

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Нельзя лениться в последний день лета - можно привлечь бедность и неурядицы.

Нельзя 31 августа ходить на рыбалку и под запретом охота - можно получить травму.

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Нельзя 31 августа ходить босиком по росе и траве - в этот день много нечистой силы в земле и воздухе, нужно быть предельно осторожными.

Приметы на 31 августа

К сильным холодам, если кукушка замолчала 31 августа,

К снежной зиме, если обильные облака,

Заморозки приближаются, если много звезд на чистом небе.