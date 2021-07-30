Приметы на 31 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 31 июля / pixabay

31 июля народе называли праздник - Олельянов день, а православная церковь чтит память преподобного мученика Емилиана, святой пострадал за веру в Иисуса Христа.

Преподобный жил в городе Доростол, во времена правления императора Юлиана Отступника. Емилиан был тайным христианином, а когда градоначальник издал жестокий указ, он проник в языческое капище и разгромил все изваяния идолов. Святой умер в молитвах, а его мощи перенесли в церковь в Константинополе, построенную в его честь.

В народе в этот день принято трудиться в поле, после чего нужно обязательно посетить баню. Это поможет восстановиться и запастись энергией на следующий год.

В бане необходимо использовать особые веники, сделанные из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Подобный отряд поможет смыть всю усталость, накопившуюся за долгое время.

31 июля начинали заниматься различными заготовками на зиму, различные соленья, варенья компоты обязательно выставляли на стол в праздничные дни.

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Что нельзя делать 31 июля в Омельянов день

Не стоит выходить на улицу после захода солнца. Считалось, что в это время темные силы выходят на улицу и ищут себе жертву, отсюда и большая вероятность попасть в нехорошую ситуацию.

Не разрешается мести пол, в противном случае из дома можно вымести счастье и достаток. Не стоит даже пользоваться пылесосом, все дела по дому лучше отложить.

Запрещается переедать, иначе можно заработать заболевания ЖКТ. Правильным будет употребление ягод, фруктов, овощей и каш. Не нужно брать и давать в долг. Если ослушаться данного запрета, можно обречь себя на проблемы с деньгами на год вперед.

Приметы на 31 июля