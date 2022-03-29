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Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

29 марта 2022, 21:46

Если в Кириллов день зацвели деревья, скоро наступит лето.

весна
Что нельзя делать 31 марта / pixabay

31 марта церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. В народном календаре дата получила название день Кирилла.

В этого дня наши предки все еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади - зима".

Также, считалось, что если в Кириллов день зацвели деревья, скоро наступит лето.

Люди полным ходом начинали подготовку к посевным работам. На Кириллов день они обращались с молитвами к святому, так они просили дождя.

31 марта начинала активно цвести мать-и-мачеха. Данное растение использовали для лечения различных болезней. Женщины использовали отвар из мать-и мачехи для умывания.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя одалживать деньги и брать в долг.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Нельзя 31 марта совершать необдуманные покупки.

Нельзя 31 марта давать одежду.

Нельзя 31 марта давать никому хлеб и соль.

Приметы на 31 марта

Если 31 марта появились комары, то стоит ждать несколько теплых дней.

Если лебеди прилетели 31 марта, то ждать тепла.

Если на Кирилла гремит гром, то будет хорошо клевать рыба.

Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.

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