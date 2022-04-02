Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 4 апреля / pixabay

4 апреля церковь почитает память святого мученика Василия Анкирского.

Солнечником день прозвали потому, что в этот день наши предки выходили смотреть на восход солнца и гадали по нему о наступающем годе. Если, например, солнце всходило в красных кругах, то это обещало хороший урожай.

В старину в Васильев день чинили обувь. Люди верили, что вместе с ней из дома уйдет и вся негативная энергия.

Хозяйки в этот день пекли выпечку, символизирующие солнце. С них полагалось 4 апреля начинать любой прием пищи. От этого ритуала весна вступала в полную силу, и с тех пор морозы уходили до следующей зимы.

Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя 4 апреля выносить мусор. Можно навлечь большую беду на семью.

Нельзя 4 апреля шить и вязать. Нитка может запутаться насмерть.

Нельзя 4 апреля громко смеяться, иначе можно привлечь внимание темных сил.

Нельзя 4 апреля начинать есть хлеб с горбушки. Велика вероятность того, что заболеет глава семейства.

Приметы на 4 апреля

Если увидели паутину на улице, то готовьтесь к скорым заморозкам и скудному урожаю.

Если на небе синие облака, значит будут дожди.

Если растаял снег у муравейника с северной стороны, то предстоит теплое и продолжительное лето.

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