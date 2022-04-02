Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему 4 апреля нельзя начинать есть хлеб с горбушки и какие существуют приметы в этот день.
4 апреля церковь почитает память святого мученика Василия Анкирского.
Солнечником день прозвали потому, что в этот день наши предки выходили смотреть на восход солнца и гадали по нему о наступающем годе. Если, например, солнце всходило в красных кругах, то это обещало хороший урожай.
В старину в Васильев день чинили обувь. Люди верили, что вместе с ней из дома уйдет и вся негативная энергия.
Хозяйки в этот день пекли выпечку, символизирующие солнце. С них полагалось 4 апреля начинать любой прием пищи. От этого ритуала весна вступала в полную силу, и с тех пор морозы уходили до следующей зимы.
Что нельзя делать 4 апреля
Нельзя 4 апреля выносить мусор. Можно навлечь большую беду на семью.
Нельзя 4 апреля шить и вязать. Нитка может запутаться насмерть.
Нельзя 4 апреля громко смеяться, иначе можно привлечь внимание темных сил.
Нельзя 4 апреля начинать есть хлеб с горбушки. Велика вероятность того, что заболеет глава семейства.
Приметы на 4 апреля
Если увидели паутину на улице, то готовьтесь к скорым заморозкам и скудному урожаю.
Если на небе синие облака, значит будут дожди.
Если растаял снег у муравейника с северной стороны, то предстоит теплое и продолжительное лето.
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