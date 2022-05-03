Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему нельзя одалживать деньги 4 мая.
4 мая церковь почитает память святого Прокла. Проклов день встречали семейными посиделками и вкусными угощениями.
В Проклов день молодые девушки собирались и водили хороводы вокруг яблонь. Такое дерево было выбрано не случайно. Раньше его считали символом гармонии и семейного счастья.
Что нельзя делать 4 мая
Нельзя ссориться с близкими 4 мая. Можно еще долго быть в разлуке.
Нельзя 4 мая занимать себя тяжелым физическим трудом. Работа, выполненная в этот день, не принесет удачи.
Нельзя одалживать деньги 4 мая. Можно еще долго ждать прибыли.
Приметы на 4 мая
Если расцвела черемуха, то лето будет жарким.
Если тополиный пух появился, то пора огурцы сажать.
Если много щавеля, то будет теплая и снежная зима.
Если береза опушилась раньше клена, то к засушливому лету.
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