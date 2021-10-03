Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата

Считается, что 4 октября обязательно нужно хорошо работать.
4 октября церковь почитает память апостола Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Магнезии и Афинах.
Наши предки называли праздник Кондрат или день Кондрата.
Считается, что 4 октября обязательно нужно хорошо работать.
Чем усерднее человек поработает – тем больше вероятность получить благополучие в ближайшее время.
Что нельзя делать 4 октября
Нельзя в день Кондрата одалживать деньги и брать самим в долг, вернут ваши финансы нескоро.
Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.
Не осуществляйте в этот день больших покупок.
Нельзя 4 октября свататься – к распаду пары.
Приметы на 4 октября
Если погода 4 октября солнечная и теплая – то зима будет холодной.
Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.
Много орехов, но нет грибов – зима будет снежной и суровой.
Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.