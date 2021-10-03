Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата

Что нельзя делать 4 октября / pixabay

4 октября церковь почитает память апостола Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Магнезии и Афинах.

Наши предки называли праздник Кондрат или день Кондрата.

Считается, что 4 октября обязательно нужно хорошо работать.

Чем усерднее человек поработает – тем больше вероятность получить благополучие в ближайшее время.

Что нельзя делать 4 октября

Нельзя в день Кондрата одалживать деньги и брать самим в долг, вернут ваши финансы нескоро.

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Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.

Не осуществляйте в этот день больших покупок.

Нельзя 4 октября свататься – к распаду пары.

Приметы на 4 октября

Если погода 4 октября солнечная и теплая – то зима будет холодной.

Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов – зима будет снежной и суровой.

Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.