Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в Агафонов день и как не попасть в беду

Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября. Это может привлечь болезни и неприятности.
Ежегодно 4 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают память мученика Агафоника Никомдийского. А вот в народном календаре день назвали - Агафонов.
Ранее люди старались почитать Анафона и с особым трепетом относились к святому. Он оберегал жилища от злых духов и помогал в беде.
В этот день люди старались помогать друг другу. И отказывать в помощи не стоит. Хозяйки делали заготовки на зиму из грибов и пекли пироги.
Что категорически нельзя делать 4 сентября
4 сентября запрещалось ходить в лес. В этот день в лесу могут сильно напугать и привлечь опасный недуг.
Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября. Это может привлечь болезни и неприятности.
4 сентября не стоит устраивать праздники и гулянки.
В эту субботу, 4 сентября, надо работать и готовить дом к зиме. Нельзя ленится.
Приметы на 4 сентября 2021
Осень будет довольно теплой - если 4 сентября стоит ясная погода.
В лесу мало грибов - будет много рыбы в реках.
К затяжным дождям - если утром стоит густой туман.
Зима суровая и снежная - если 4 сентября 2021 года будет слабый урожай орехов.
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