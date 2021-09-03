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Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в Агафонов день и как не попасть в беду

3 сентября 2021, 16:18

Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября. Это может привлечь болезни и неприятности.

Что нельзя делать 4 сентября / pixabay

Ежегодно 4 сентября в церковном календаре отмечают, и православные почитают память мученика Агафоника Никомдийского. А вот в народном календаре день назвали - Агафонов.

Ранее люди старались почитать Анафона и с особым трепетом относились к святому. Он оберегал жилища от злых духов и помогал в беде.

В этот день люди старались помогать друг другу. И отказывать в помощи не стоит. Хозяйки делали заготовки на зиму из грибов и пекли пироги.

Что категорически нельзя делать 4 сентября

4 сентября запрещалось ходить в лес. В этот день в лесу могут сильно напугать и привлечь опасный недуг.

Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября. Это может привлечь болезни и неприятности.

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4 сентября не стоит устраивать праздники и гулянки.

В эту субботу, 4 сентября, надо работать и готовить дом к зиме. Нельзя ленится.

Приметы на 4 сентября 2021

Осень будет довольно теплой - если 4 сентября стоит ясная погода.

В лесу мало грибов - будет много рыбы в реках.

К затяжным дождям - если утром стоит густой туман.

Зима суровая и снежная - если 4 сентября 2021 года будет слабый урожай орехов.

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