Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Обязательно 5 мая следует съесть хоть немного лука.
5 мая церковь почитает память святого Луки. Святой помогал избавиться от болезней. Люди просили святого помочь преодолеть недуг и иметь хороший урожай.
Верили, кто 5 мая приготовить отвар из луковой шелухи, будет здоров весь год. С помощью такого отвара можно также укрепить здоровье.
Обязательно 5 мая следует съесть хоть немного лука. Тогда можно привлечь здоровье и удачу.
Что нельзя делать 5 мая
Нельзя беременным девушкам много времени находиться на улице.
Нельзя беременным 5 мая стричь волосы. Можно навредить своему ребенку.
Нельзя 5 мая узнавать пол будущего ребенка. Могут появится трудности во время родов.
Нельзя 5 мая плакать и быть в одиночестве. Можно в ближайшее время привлечь неудачи.
Нельзя 5 мая печь блины хозяйкам. Можно привлечь ссоры в дом.
Приметы на 5 мая
Если увидели стаю птиц 5 мая, то ждать невероятного счастья в ближайшие дни.
Если солнце светит ярко, то ждать ливней.
Если пасмурно и дождливо 5 мая, то лето будет засушливым.
Если гроза 5 мая, будет холодное и дождливое лето.
Если ворона прилетела и села на крыше дома или подоконнике, то ждать неприятностей.
Если на небе много звезд увидели, то ждать столько хороший новостей.
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