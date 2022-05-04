Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 мая / pixabay

5 мая церковь почитает память святого Луки. Святой помогал избавиться от болезней. Люди просили святого помочь преодолеть недуг и иметь хороший урожай.

Верили, кто 5 мая приготовить отвар из луковой шелухи, будет здоров весь год. С помощью такого отвара можно также укрепить здоровье.

Обязательно 5 мая следует съесть хоть немного лука. Тогда можно привлечь здоровье и удачу.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя беременным девушкам много времени находиться на улице.

Нельзя беременным 5 мая стричь волосы. Можно навредить своему ребенку.

Нельзя 5 мая узнавать пол будущего ребенка. Могут появится трудности во время родов.

Нельзя 5 мая плакать и быть в одиночестве. Можно в ближайшее время привлечь неудачи.

Нельзя 5 мая печь блины хозяйкам. Можно привлечь ссоры в дом.

Приметы на 5 мая

Если увидели стаю птиц 5 мая, то ждать невероятного счастья в ближайшие дни.

Если солнце светит ярко, то ждать ливней.

Если пасмурно и дождливо 5 мая, то лето будет засушливым.

Если гроза 5 мая, будет холодное и дождливое лето.

Если ворона прилетела и села на крыше дома или подоконнике, то ждать неприятностей.

Если на небе много звезд увидели, то ждать столько хороший новостей.

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