Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день собирали бруснику, которая использовалась как противовоспалительное и дезинфицирующее средство.
Ежегодно 5 сентября православная церковь почитает память Луппа Солунского. Именно с этого дня принято ждать первых заморозков.
Как правило к 5 сентября уже поспевала брусника, а в поле доходил овес. В этот день ходили в лес, брали детей и собирали ягоды, из которых потом делали угощения.
Замачивали бруснику и потом готовили, добавляя ее в пироги, десерт, делали варенье.
В этот день готовили брусничную воду, которая помогала от недугов. Собранную бруснику заливали ключевой или родниковой водой и убирали в погреб. К декабрю брусничная вода была готова.
Знахари в этот день собирали коренья и листья брусника, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство.
Приметы и что нельзя делать 5 сентября
Журавли на юг улетели – к ранней зиме.
Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме.
Если утром мороз, то зима рано наступит.
Нет заморозков – сентябрь будет теплым.
Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.
Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде.
Брусника созрела – пора собирать овес.
Имеет значение и то, что в этот день приснилось:
- мыло – к потере или смене работы;
- горчица – к получению плохих новостей;
- деньги найти – к бедности;
- муж – к хлопотам.
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