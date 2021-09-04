Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 12 сентября / pixabay

Ежегодно 5 сентября православная церковь почитает память Луппа Солунского. Именно с этого дня принято ждать первых заморозков.

Как правило к 5 сентября уже поспевала брусника, а в поле доходил овес. В этот день ходили в лес, брали детей и собирали ягоды, из которых потом делали угощения.

Замачивали бруснику и потом готовили, добавляя ее в пироги, десерт, делали варенье.

В этот день готовили брусничную воду, которая помогала от недугов. Собранную бруснику заливали ключевой или родниковой водой и убирали в погреб. К декабрю брусничная вода была готова.

Знахари в этот день собирали коренья и листья брусника, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство.

Реклама

Приметы и что нельзя делать 5 сентября

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме.

Если утром мороз, то зима рано наступит.

Нет заморозков – сентябрь будет теплым.

Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.

Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде.

Брусника созрела – пора собирать овес.

Имеет значение и то, что в этот день приснилось:

мыло – к потере или смене работы;

горчица – к получению плохих новостей;

деньги найти – к бедности;

муж – к хлопотам.

Читайте такжеСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз