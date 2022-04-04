Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 6 апреля / pixabay

6 апреля церковь почитает память преподобного Захария Постника. Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост.

Весь день был посвящен приготовлению к большому празднику Благовещение. Хозяйки старались переделать важную работу и убрать в доме. Обязательным считался семейный ужин.

Также в этот день пытались защититься дом и животных от бед. Сжигали старые вещи, шляпы и лапти, жгли костры и с огнем обходили дома. Верили, что это - избавляет от проблем и дает определенную защиту.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя 6 апреля тяжело работать после обеда.

Нельзя 6 апреля стирать и заниматься рукоделием.

Нельзя 6 апреля ссориться и сквернословить.

Нельзя 6 апреля обижать людей и животных.

Нельзя 6 апреля отказывать в помощи тем, кто попросит.

Приметы на 6 апреля

Если помолиться в этот день, то все молитвы будут услышаны.

Если дом в чистоте, то большое благо придет после Благовещения.

Если жаворонки много и долго поют, то будет ясная погода.

Если в апреле утренний туман, то будет ясная погода.

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