Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Верили, что в этот день можно избавиться от проблем.
6 апреля церковь почитает память преподобного Захария Постника. Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост.
Весь день был посвящен приготовлению к большому празднику Благовещение. Хозяйки старались переделать важную работу и убрать в доме. Обязательным считался семейный ужин.
Также в этот день пытались защититься дом и животных от бед. Сжигали старые вещи, шляпы и лапти, жгли костры и с огнем обходили дома. Верили, что это - избавляет от проблем и дает определенную защиту.
Что нельзя делать 6 апреля
Нельзя 6 апреля тяжело работать после обеда.
Нельзя 6 апреля стирать и заниматься рукоделием.
Нельзя 6 апреля ссориться и сквернословить.
Нельзя 6 апреля обижать людей и животных.
Нельзя 6 апреля отказывать в помощи тем, кто попросит.
Приметы на 6 апреля
Если помолиться в этот день, то все молитвы будут услышаны.
Если дом в чистоте, то большое благо придет после Благовещения.
Если жаворонки много и долго поют, то будет ясная погода.
Если в апреле утренний туман, то будет ясная погода.
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