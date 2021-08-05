Приметы на 6 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Бориса и Глеба

Запрещено лишний раз выходить на улицу и в поля - особенно в грозу.
Ещегодно 6 августа православная церковь почитает память сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича - Бориса и Глеба.
В этот день обычно не принято работать, ну а если у вас нет такой возможности, то выполнять трудовую деятельность нужно не в полную силу.
К этой поре в основном поспевал хлеб. Из уважения к святым, а также потому, что в этот день зачастую идут грозовые дожди, в поле старались не выезжать, так как существует поверье что, 6 августа молнии жгут сено.
Также наши предки в этот день заготавливали березовые веники для бани. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.
Чего нельзя делать 6 августа
Запрещено лишний раз выходить на улицу и в поля — особенно в грозовую погоду, которая часто случается в этот день.
Нельзя доверять разумным советам — можно поплатиться за это неудачей. Стоит полагаться только на интуицию, которая подскажет, как поступить.
В этот день нужно вернуть долг, если сроком был выбран этот день иначе безденежье прилипнет на ближайшие месяцы.
Не стоит много говорить, чтобы не заполучить проблемы с голосом и горлом.
Приметы на 6 августа
- Дождь с утра – к погожему и ясному дню.Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.
- Южный ветер – к ненастью.Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.
- Роса до полудня – будет гроза.
- С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
- Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.
- Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа. Чайки на воду часто садятся – будет дождь.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.