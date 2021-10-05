Приметы на 6 октября: что нельзя делать и как привлечь удачу в день Ираиды

Что нельзя делать 6 октября / pixabay

6 октября церковь почитает память святой мученицы Ираиды. Кроме того, в этот день празднуется зачатие Иоанна Предтечи. Его отцом был священник Захария, а матерью - праведная Елисавета.

К Ираидиному дню предки старались утеплить дом, заготовить дрова. Обычно в эту дату уже начинали понемногу топить печь.

Те, кого преследуют неудачи, в этот день обращались к гаданиям. Для этого брали два кувшина и шли к месту, где две реки сливаются в одну. Набирали их до полна водой и отправлялись в сторону дома.

Если воды было в правом кувшине больше, то скором времени все образуется, если в левом, то стоит еще переждать.

Что нельзя делать 6 октября

Люди верили, что 6 октября нельзя думать о своих неудачах. Чем больше пересчитывать в голове беды, тем больше и больше их будет появляться в вашей жизни.

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Сегодня не стоит надолго покидать свое жилье. Лучше остаться в доме и провести время в кругу семьи.

Люди старались в этот день и в ближайшую неделю не приводить незнакомцев в дом. Иначе в скором времени в жизни человек будет большое предательство.

Приметы на 6 октября

Журавли улетели на юг - осень заканчивается и зима приближается.

Если в лесу мало грибов, то жди холодной зимы.

Если кошка сидит у окна и умывается левой лапой - зима будет холодной и вьюжной.

Если в этот день утром встал туман, а ночью были заморозки, то на следующий год будет хороший урожай зерновых.