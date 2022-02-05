Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Григорьев день удачное время для решения важных финансовых вопросов.
7 февраля церковь почитает память святого Григория. В народе этот день называли Григорьев.
Верили, что 7 февраля нужно совершать больше добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Только тогда можно привлечь удачу на весь год.
Добрым знаком в Григорьев день считается пролитое молоко. В дом прийдет счастье и здоровье.
Это время считается удачным для разных финансовых дел. Хорошо отдавать долги и совершать большие покупки.
Что нельзя делать 7 февраля
Нельзя стричь волосы 7 февраля.
Нельзя делать косметические процедуры. Можно долго восстанавливаться.
Нельзя 7 февраля делать массаж. Можно навлечь еще больше проблем.
Нельзя ловить рыбу и есть ее. Можно навлечь бед в дом.
Нельзя оборачиваться, услышав свое имя.
Приметы на 7 февраля
Если много снега выпало в день Григория, то зима еще долго будет.
Если птицы сильно щебечут, то скоро ударит сильный мороз.
Если снегопад и метель, то будет ранняя осень.
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