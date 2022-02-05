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Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

5 февраля 2022, 23:47

Григорьев день удачное время для решения важных финансовых вопросов.

мороз
Что нельзя делать 7 февраля / pixabay

7 февраля церковь почитает память святого Григория. В народе этот день называли Григорьев.

Верили, что 7 февраля нужно совершать больше добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Только тогда можно привлечь удачу на весь год.

Добрым знаком в Григорьев день считается пролитое молоко. В дом прийдет счастье и здоровье.

Это время считается удачным для разных финансовых дел. Хорошо отдавать долги и совершать большие покупки.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя стричь волосы 7 февраля.

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Нельзя делать косметические процедуры. Можно долго восстанавливаться.

Нельзя 7 февраля делать массаж. Можно навлечь еще больше проблем.

Нельзя ловить рыбу и есть ее. Можно навлечь бед в дом.

Нельзя оборачиваться, услышав свое имя.

Приметы на 7 февраля

Если много снега выпало в день Григория, то зима еще долго будет.

Если птицы сильно щебечут, то скоро ударит сильный мороз.

Если снегопад и метель, то будет ранняя осень.

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