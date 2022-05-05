Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 7 мая / pixabay

7 мая церковь почитает память мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ.

По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.

В этот день было принято зажигать свечи в доме и попросить здоровья семье.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя 7 мая выяснять отношения на работе и дома.

Нельзя 7 мая ссориться и ругаться с близкими.

Нельзя 7 мая стирать и убирать в доме. Можно навлечь проблемы.

Приметы на 7 мая

Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи, то время сеять овес.

Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.

Если много комаров в этот день, то будет хороший урожай овса.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.

Если лучи солнца темнеют, то к грозе.

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