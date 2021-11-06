Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 7 ноября / pixabay

7 ноября церковь почитает память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием.

В народе люди отмечали грустный праздник Дедовские плачи. Именно 6 ноября шел дождь или снег, который символизируют слезы природы.

В этот день люди ходили на кладбище, убирали могилы и вспоминали близких. Хозяйки накрывали поминальный стол и угощали близких любимой едой умерших.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя врать в этот день, лукавить и недоговаривать. Иначе весь год будут сопровождать ложь и обман.

Нельзя обижать сирот и отказывать в помощи.

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Нельзя сегодня кушать хлеб за столом, у людей, которые связанные с торговлей ожидает финансовые проблемы.

Нельзя громко веселиться и смеяться, можно привлечь большие проблемы.

Нельзя плакать в подушку 7 ноября, весь год можно быть несчастным.

Приметы на 7 октября

Если звезды на небе тускло светятся, то день будет холодным и ненастным.

Если выпало много снега, то будет хороший урожай злаковых.

Если вороны сидят на нижних ветвях деревьев, то будет сильный ветер.