Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

7 ноября категорически запрещено плакать в подушку и смеяться до слез.
7 ноября церковь почитает память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием.
В народе люди отмечали грустный праздник Дедовские плачи. Именно 6 ноября шел дождь или снег, который символизируют слезы природы.
В этот день люди ходили на кладбище, убирали могилы и вспоминали близких. Хозяйки накрывали поминальный стол и угощали близких любимой едой умерших.
Что нельзя делать 7 ноября
Нельзя врать в этот день, лукавить и недоговаривать. Иначе весь год будут сопровождать ложь и обман.
Нельзя обижать сирот и отказывать в помощи.
Нельзя сегодня кушать хлеб за столом, у людей, которые связанные с торговлей ожидает финансовые проблемы.
Нельзя громко веселиться и смеяться, можно привлечь большие проблемы.
Нельзя плакать в подушку 7 ноября, весь год можно быть несчастным.
Приметы на 7 октября
Если звезды на небе тускло светятся, то день будет холодным и ненастным.
Если выпало много снега, то будет хороший урожай злаковых.
Если вороны сидят на нижних ветвях деревьев, то будет сильный ветер.