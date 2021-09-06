Приметы на 7 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 7 сентября / pixabay

Ежегодно 7 сентября в церковном календаре православные почитают память апостола Тита, ученика святого апостола Павла.

В этот день принято было ходить за грибами, а еще плести корзинки к будущей Пасхе.

В этот день главной традицией было печь пироги и готовить грибные супы. В лесу нужно вести себя тихо и очень осторожно, чтобы не привлечь к себе беду.

7 сентября, можно совершать покупки и отправляться в дальнюю дорогу. Этот день благоприятен для уборки в доме и на огороде.

Что нельзя делать 7 сентября

Нельзя 7 сентября заниматься строительством - можно тяжело травмироваться.

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Во время готовки, нужно быть осторожным с мукой, можно привлечь неудачи в дом.

Нельзя стричься – можете лишиться силы и плодородия.

Нельзя брать с собой в лес детей

7 сентября нельзя начинать новых дел - они могут быть провальными.

Негодовать и ругаться в этот день запрещено.

Приметы на 7 сентября

Много грибов в лесу - к затяжной зиме.

Много птиц на крыше домов - к ненастью.

Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.

Много зерна намололи - к суровой зиме.