Приметы на 7 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день можно совершать покупки и отправляться в дальнюю дорогу.
Ежегодно 7 сентября в церковном календаре православные почитают память апостола Тита, ученика святого апостола Павла.
В этот день принято было ходить за грибами, а еще плести корзинки к будущей Пасхе.
В этот день главной традицией было печь пироги и готовить грибные супы. В лесу нужно вести себя тихо и очень осторожно, чтобы не привлечь к себе беду.
7 сентября, можно совершать покупки и отправляться в дальнюю дорогу. Этот день благоприятен для уборки в доме и на огороде.
Что нельзя делать 7 сентября
Нельзя 7 сентября заниматься строительством - можно тяжело травмироваться.
Во время готовки, нужно быть осторожным с мукой, можно привлечь неудачи в дом.
Нельзя стричься – можете лишиться силы и плодородия.
Нельзя брать с собой в лес детей
7 сентября нельзя начинать новых дел - они могут быть провальными.
Негодовать и ругаться в этот день запрещено.
Приметы на 7 сентября
Много грибов в лесу - к затяжной зиме.
Много птиц на крыше домов - к ненастью.
Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.
Много зерна намололи - к суровой зиме.