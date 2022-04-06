Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Считалось, что в день Гавриила нужно как можно больше отдыхать и набираться сил.
8 апреля церковь почитает память архангела Гавриила. Он является одним из главных семи ангелов, неоднократно упоминающийся в Священном Писании.
Верили, что погода в день Гавриила повторится и в день Сергия Радонежского. Также, если черемуха 8 апреля зазеленела, значит ранний картофель уже можно сажать.
Архангелу Гавриилу молились о благополучии, достатке и исполнении всех желаний. Он покровительствовал всем, кто нуждается в ангельской помощи.
Считалось, что в день Гавриила нужно как можно больше отдыхать и набираться сил.
Что нельзя делать 8 апреля
Нельзя 8 апреля проводить какие-либо переговоры или подписывать важные документы. Иначе удачи в делах не будет.
Нельзя 8 апреля шить, вязать и работать с тканью.
Нельзя начинать новые дела.
Нельзя 8 апреля покупать новые вещи.
Приметы на 8 апреля
Если заморозки с утра 8 апреля, то к очень холодной весне.
Если верба зацвела, то значит уже можно пчел на пасеке выставлять.
Если черемуха начала зеленеть, то можно сажать ранний картофель.
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