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Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

6 апреля 2022, 19:31

Считалось, что в день Гавриила нужно как можно больше отдыхать и набираться сил.

весна
Что нельзя делать 8 апреля / pixabay

8 апреля церковь почитает память архангела Гавриила. Он является одним из главных семи ангелов, неоднократно упоминающийся в Священном Писании.

Верили, что погода в день Гавриила повторится и в день Сергия Радонежского. Также, если черемуха 8 апреля зазеленела, значит ранний картофель уже можно сажать.

Архангелу Гавриилу молились о благополучии, достатке и исполнении всех желаний. Он покровительствовал всем, кто нуждается в ангельской помощи.

Считалось, что в день Гавриила нужно как можно больше отдыхать и набираться сил.

Что нельзя делать 8 апреля

Нельзя 8 апреля проводить какие-либо переговоры или подписывать важные документы. Иначе удачи в делах не будет.

Нельзя 8 апреля шить, вязать и работать с тканью.

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя 8 апреля покупать новые вещи.

Приметы на 8 апреля

Если заморозки с утра 8 апреля, то к очень холодной весне.

Если верба зацвела, то значит уже можно пчел на пасеке выставлять.

Если черемуха начала зеленеть, то можно сажать ранний картофель.

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