Приметы на 8 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 8 августа / pixabay

Ежегодно 8 августа православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского, священномученика пострадавшего с Ермократом и Ермиппом в Никомедии в 305 году.

Считалось, что 8 августа по травам идут осенние марева, давая растениям целебную мощь. После обеда знахари отправляли собирать лечебные травы.

К этому времени жатва подходила к концу. Как можно быстрее нужно собрать оставшийся урожай. Тому, кто не успел это сделать, безвозмездно помогали родные.

Зачастую этот день выдается солнечным и теплым. Поэтому нет никаких препятствий для работы в поле или на огороде.

Что нельзя делать 8 августа

Хотя яблоки уже созрели, до Яблочного Спаса (19 августа) кушать их нельзя. Хозяйки в этот период делили из яблок заготовки на зиму – варили варенье и компоты.

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Из перезрелых плодов изготавливали сидр, наливки и настойки. К этому времени поспевал картофель, который с сельдью или говядиной подавали к столу.

Женщинам в этот день запрещается выходить в поле, а также шить и вязать. Согласно поверью, девушка, взявшая 8 августа в руки иголку, будет несчастна в браке.

Хорошей приметой считалось, если в этот день кошка или кот трутся о ноги хозяйки, дают себя погладить. Это сулит богатство и процветание.

Приметы на 8 августа

Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю.

Чтобы не болела спина нужно во время сбора урожая несколько ржаных колосков заткнуть себе за пояс.

Чтобы обеспечить себя здоровьем и силой накануне сбора урожая следует на запястье повязать красную шерстяную нить.

Кошка рядом улеглась – к богатству и удаче.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.