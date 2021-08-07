Приметы на 8 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Зачастую этот день выдается солнечным и теплым.
Ежегодно 8 августа православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского, священномученика пострадавшего с Ермократом и Ермиппом в Никомедии в 305 году.
Считалось, что 8 августа по травам идут осенние марева, давая растениям целебную мощь. После обеда знахари отправляли собирать лечебные травы.
К этому времени жатва подходила к концу. Как можно быстрее нужно собрать оставшийся урожай. Тому, кто не успел это сделать, безвозмездно помогали родные.
Зачастую этот день выдается солнечным и теплым. Поэтому нет никаких препятствий для работы в поле или на огороде.
Что нельзя делать 8 августа
Хотя яблоки уже созрели, до Яблочного Спаса (19 августа) кушать их нельзя. Хозяйки в этот период делили из яблок заготовки на зиму – варили варенье и компоты.
Из перезрелых плодов изготавливали сидр, наливки и настойки. К этому времени поспевал картофель, который с сельдью или говядиной подавали к столу.
Женщинам в этот день запрещается выходить в поле, а также шить и вязать. Согласно поверью, девушка, взявшая 8 августа в руки иголку, будет несчастна в браке.
Хорошей приметой считалось, если в этот день кошка или кот трутся о ноги хозяйки, дают себя погладить. Это сулит богатство и процветание.
Приметы на 8 августа
Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю.
Чтобы не болела спина нужно во время сбора урожая несколько ржаных колосков заткнуть себе за пояс.
Чтобы обеспечить себя здоровьем и силой накануне сбора урожая следует на запястье повязать красную шерстяную нить.
Кошка рядом улеглась – к богатству и удаче.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.