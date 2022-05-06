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Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

6 мая 2022, 17:40

Почему 8 мая нужно обязательно потратить деньги.

весна
Что нельзя делать 8 мая / pixabay

8 мая церковь почитает память апостола Марка. В этот день люди молились святому Марку и просили, чтобы он не допустил засухи.

Также святому Марку молились и при разных недугах, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага.

8 мая считается сильным магическим днем. Он был хорош для гадания и удачен для колдовства. Знахари в этот день занимались семейной и любовной магией.

День также был удачен для поездок, путешествий и командировок. Хорошо было начинать новые дела.

Чтобы деньги потекли рекой, нужно было на Марка не отказывать себе ни в чем, купить любую понравившуюся вещь, не раздумывая.

Что нельзя делать 8 мая:

Нельзя 8 мая делать влажную уборку в доме.

Нельзя 8 мая в доме сидеть. Нужно выйти на улицу или поехать за покупками.

Нельзя 8 мая проливать воду на землю. Плохой знак, который не принесет удачу.

Нельзя 8 мая отказывать в покупках.

Нельзя 8 мая ругаться с близкими.

Приметы на 8 мая

Если ясный день на Марка, то будет хороший урожай яровых.

Если весь день ясно и тепло, то летом будет жарко.

Если целый день идут кратковременные холодные дожди, то будет мало меда.

Если еще не зацвели яблони к 8 мая, то урожая не будет.

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