Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Почему 8 мая нужно обязательно потратить деньги.
8 мая церковь почитает память апостола Марка. В этот день люди молились святому Марку и просили, чтобы он не допустил засухи.
Также святому Марку молились и при разных недугах, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага.
8 мая считается сильным магическим днем. Он был хорош для гадания и удачен для колдовства. Знахари в этот день занимались семейной и любовной магией.
День также был удачен для поездок, путешествий и командировок. Хорошо было начинать новые дела.
Чтобы деньги потекли рекой, нужно было на Марка не отказывать себе ни в чем, купить любую понравившуюся вещь, не раздумывая.
Что нельзя делать 8 мая:
Нельзя 8 мая делать влажную уборку в доме.
Нельзя 8 мая в доме сидеть. Нужно выйти на улицу или поехать за покупками.
Нельзя 8 мая проливать воду на землю. Плохой знак, который не принесет удачу.
Нельзя 8 мая отказывать в покупках.
Нельзя 8 мая ругаться с близкими.
Приметы на 8 мая
Если ясный день на Марка, то будет хороший урожай яровых.
Если весь день ясно и тепло, то летом будет жарко.
Если целый день идут кратковременные холодные дожди, то будет мало меда.
Если еще не зацвели яблони к 8 мая, то урожая не будет.
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