Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи и как не попасть в беду

В народе Наталию называли Овсяницей, ведь 8 сентября принято косить овес.
Ежегодно 8 сентября церковь отмечает праздник, и православные почитают память Андриана и Натальи Овсянницы.
Наши предки в этот день варили кисель из овсянки и хозяйки пекли блины.
Люди в этот день ходили в лес - собирали грибы, калину и рябину, и которой готовили полезные блюда на зиму.
Считалось, что собранные в этот день ягоды, зимой укрепят иммунитет и придадут сил. Из калины в этот день варили мармелад для детей.
Что нельзя делать 8 сентября
Нельзя в этот день много тратить денег, а спонтанные покупки будут неудачными.
Нельзя 8 сентября одалживать деньги и брать в долг.
В этот день можно рисковать, самых смелых ждет удача.
Нельзя ссориться, это может привести к беде.
Приметы на 8 сентября
Много рябины на деревьях - будут ранние заморозки
Заморозки ударили утром 8 сентября - ранняя и суровая зима грозит
Листья опали на березе - зима морозная будет