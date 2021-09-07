Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи и как не попасть в беду

Что нельзя делать 8 сентября / pixabay

Ежегодно 8 сентября церковь отмечает праздник, и православные почитают память Андриана и Натальи Овсянницы.

Наши предки в этот день варили кисель из овсянки и хозяйки пекли блины.

Люди в этот день ходили в лес - собирали грибы, калину и рябину, и которой готовили полезные блюда на зиму.

Считалось, что собранные в этот день ягоды, зимой укрепят иммунитет и придадут сил. Из калины в этот день варили мармелад для детей.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя в этот день много тратить денег, а спонтанные покупки будут неудачными.

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Нельзя 8 сентября одалживать деньги и брать в долг.

В этот день можно рисковать, самых смелых ждет удача.

Нельзя ссориться, это может привести к беде.

Приметы на 8 сентября

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