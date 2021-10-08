Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью

Что нельзя делать на Иоанна Богослова / pixabay

9 октября церковь почитает апостола Иоанна Богослова. Люди в этот день ходили в церковь и молились святому. Считается, что тот, кто помолиться святому в этот день, будет удачлив в делах.

У святого Иоанна Богослова просили об исцелении от болезней, о верной любви и о счастье материнства.

9 октября последний день, когда люди могли работать в полях. Осенний сбор урожая – кульминация сельскохозяйственных работ.

Все занятия, связанные с физическим трудом, старались выполнить в первой половине дня, а после устраивали праздничные застолья. Правда, употреблять алкоголь и переедать считалось большим грехом.

Что нельзя делать 9 октября на Иоанна Богослова

Нельзя 9 октября кушать чеснок и лук. Считалось, что эти два овоща могут спровоцировать сновидения с участием мертвых.

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Нельзя 9 октября резать овощи и фрукты ножом. Люди верили в то, что урожай может почернеть и сгнить.

Нельзя мыть и подметать полы на Иоанна Богослова, иначе можно избавиться не только от грязи, но и от здоровья и достатка.

Сплетников и тех, кто будет сквернословить в этот день, ждет длинная и беспросветная полоса неудач.

Не рекомендуется менять постельное белье в ночь на 9 октября, особенно если есть проблемы со сном. Тот, кто ослушается этого запрета, будут посещать кошмары или наступит затяжная бессонница.

Приметы на 9 октября

Снег выпал 9 октября, зима наступит через 40 дней.

Грачи приготовились к отлету на юг – к снегопаду.

Сильный листопад на Иоанна Богослова, скоро похолодает.