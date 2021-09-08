Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды

В этот день люди почитали рябину, и старались как можно больше ее собрать.
Ежегодно 9 сентября церковь отмечает, и православные почитают память мученицы Анфисы. В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница.
В этот день люди почитали рябину, и старались как можно больше ее собрать. По преданию, это должно принести в дом счастье.
Причинять вред рябине строго запрещено, нельзя без надобности портить дерево и ломать ветки.
Рябина является мощным оберегом для каждого в доме. Наши предки вешали веточки рябины над входной дверью, чтобы защитить жилище от живых мертвецов.
А еще раньше, девушки изготавливали бусы из ягод рябины. Такое украшения считалось отличным оберегом. Носили такой оберег из рябины до появления новых ягод.
Что нельзя делать 9 сентября
9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.
Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.
Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.
Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.
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В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.
Приметы на 9 сентября
Три рябины возле участка – мощный оберег от пожаров.
Рябина, посаженная под окном, защитит от людской зависти.
Дерево рябины посадили на крыльце 9 сентября сулит богатую жизнь.
Кто срубит рябину, тот скоро заболеет и умрет.
Если рябина, растущая во дворе, неожиданно засохла, то грядут неприятности.