Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делать

Что нельзя делать на Весеннее равноденствие / pixabay

20 марта наступит важный праздник - день Весеннего равноденствия. В этот день можно загадать и исполнить свое заветное желание.

Хоть дата осеннего равноденствия может быть разной, а вот весеннее равноденствие всегда отмечают 20 марта.

В этот день Земля пролетит ровно одну четверть пути вокруг Солнца, и в 17:35 по киевскому времени начнется астрономическая весна.

Как отмечают эксперты, в этот день можно привлечь финансы и удачу.

Наши предки считали, что если этот день провести в хорошем настроении, то и весна с летом пройдут так же. А если хандрить и грустить, то следующие полгода пройдут в напряжении и проблемах.

Что можно и нельзя делать 20 марта в день Весеннего равноденствия

Нужно избавиться от лишнего как в доме, так и в голове. Убирать в доме, стирать и наводить порядки.

Нельзя выяснять отношения и злиться, так как это негативно отразится на дальнейшей коммуникации.

Не стоит грустить, унывать и скучать, чтобы весь год не прошел в печалях.

Хозяйки накрывали богатый стол для всей семьи.

Приметы на день Весеннего равноденствия 20 марта

Если на весеннее равноденствие мороз, то еще сорок дней морозы будут.

Если прилетели птицы, то будет хороший урожай хлеба.

Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.

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