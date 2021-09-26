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Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать

26 сентября 2021, 13:05

На Воздвижение Креста Господня соблюдали пост. Нельзя кушать мясо и многие другие продукты.

церковь
Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно 27 сентября церковь отмечает и православные почитают большой праздник - Воздвижение Животворящего Креста Господня 2021.

Этот праздник отмечается в честь обретения Креста, где был распят Иисус Христос.

А вот наши предки праздник Воздвижения называли Воздвижением или Сдвиженьем. На Воздвижение Господне 2021 есть множество запретов и примет, о который расскажет Главред.

С 27 сентября обычно начинались холода и заморозки. люди заканчивали всю работу в огороде и готовить жилища к зиме.

На Воздвижение Креста Господня соблюдали пост. Нельзя кушать мясо и многие другие продукты.

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Что можно делать на Воздвижение Креста Господня

Хозяйки на стол подавали продукты с капустой - пекли пироги и пирожки с капустой.

На воздвижение делали заготовки на зиму.

Девушки собирались на посиделки и загадывали желания, а также просили судьбу о скором замужестве.

А еще была примета о погоде. Если 27 сентября северный ветер - будет жаркое лето в будущем году. А если на воздвижение тепло, то заморозки будут после 14 октября праздника Поркровы.

Что нельзя делать 27 сентября на Воздвижение Креста Господня 2021

  • Нельзя начинать новые дела и подписывать важные документы - дела которые начнете, будут провальными
  • Нельзя злится и оскорблять людей 27 сентября.
  • Нельзя ходит к озеру, в лес за грибами - можно привлечь беду и опасность для здоровья.
  • Нельзя 27 сентября давать деньги в долг и брать самому.
  • Нельзя шить, вязать и вышивать 27 сентября.

Приметы на Воздвижение Креста Господня 2021

  • На Воздвижение сильно холодно и идет дождь - будет зима холодной.
  • Лето будет теплым - если на Воздвижение ветер сильный.
  • Ударил мороз 27 сентября - зима уже на пороге и снега будет много.
  • Хорошая, теплая, солнечная погода на Воздвижение - до Покровы мороза не ждать.

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