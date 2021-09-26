Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать

На Воздвижение Креста Господня соблюдали пост. Нельзя кушать мясо и многие другие продукты.
Ежегодно 27 сентября церковь отмечает и православные почитают большой праздник - Воздвижение Животворящего Креста Господня 2021.
Этот праздник отмечается в честь обретения Креста, где был распят Иисус Христос.
А вот наши предки праздник Воздвижения называли Воздвижением или Сдвиженьем. На Воздвижение Господне 2021 есть множество запретов и примет, о который расскажет Главред.
С 27 сентября обычно начинались холода и заморозки. люди заканчивали всю работу в огороде и готовить жилища к зиме.
На Воздвижение Креста Господня соблюдали пост. Нельзя кушать мясо и многие другие продукты.
Что можно делать на Воздвижение Креста Господня
Хозяйки на стол подавали продукты с капустой - пекли пироги и пирожки с капустой.
На воздвижение делали заготовки на зиму.
Девушки собирались на посиделки и загадывали желания, а также просили судьбу о скором замужестве.
А еще была примета о погоде. Если 27 сентября северный ветер - будет жаркое лето в будущем году. А если на воздвижение тепло, то заморозки будут после 14 октября праздника Поркровы.
Что нельзя делать 27 сентября на Воздвижение Креста Господня 2021
- Нельзя начинать новые дела и подписывать важные документы - дела которые начнете, будут провальными
- Нельзя злится и оскорблять людей 27 сентября.
- Нельзя ходит к озеру, в лес за грибами - можно привлечь беду и опасность для здоровья.
- Нельзя 27 сентября давать деньги в долг и брать самому.
- Нельзя шить, вязать и вышивать 27 сентября.
Приметы на Воздвижение Креста Господня 2021
- На Воздвижение сильно холодно и идет дождь - будет зима холодной.
- Лето будет теплым - если на Воздвижение ветер сильный.
- Ударил мороз 27 сентября - зима уже на пороге и снега будет много.
- Хорошая, теплая, солнечная погода на Воздвижение - до Покровы мороза не ждать.