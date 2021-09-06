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Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

6 сентября 2021, 16:49

Почему в этот день нужно поститься и каких запретов придерживались наши предки - расскажет Главред

Воздвижение Креста Господня 2021
Воздвижение Креста Господня 2021 / 24tv.ua

Праздник Воздвижения Креста Господнего православная церковь отмечает 27 сентября. Он считается одним из самых великих церковных праздников из 12 и отмечается после Рождества Пресвятой Богородицы.

О том, как христиане чтят Рождество Божьей Матери, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Согласно легенде, Крест, на котором был распят Иисус Христос, был найден на Голгофе матерью первого христианского императора Константина. Патриарх Макарий, чтобы узнать на каком из крестов был распят Иисус, по очереди прикладывал их к тяжелобольной женщине. И только один смог ее исцелить. После чего Крест был вновь поднят на горе и символизировал не только страдания Христа, но и всей веры, которая в течение трех столетий поддавалась гонениям. Христианская церковь смогла противостоять преследованиям и показывала только евангельские добродетели – веру, надежду и любовь.

Воздвижение Креста Господня: традиции

В этот день совершаются торжественные богослужения. Епископ или старший священник во время молитвы осеняет Крестом прихожан. Святой Крест украшают ветками зелени и цветами, в знак того, что через страдания Христа людям дарована вечная жизнь. В этот праздник совершается всенощное бдение в храме.

В день Воздвижения Креста установлен однодневный строгий пост в память о страданиях Господа. Христиане не употребляют в пищу продукты животного происхождения.

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Что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня

  • заниматься тяжелой физической работой;
  • ссориться, ругаться и сквернословить;
  • начинать новые дела;
  • ходить в лес.

Наши предки окропляли дом святой водой и рисовали кресты мелом или углем. Кроме того крест, сделанный из веточек рябины становился оберегом, который защищал дом от напастей.

Молитва на Воздвижение Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия. Животворящий Крест Твоея благости, Егоже даровал еси нам недостойным Господи, Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, Едине Человеколюбче.

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Воздвижение Креста Господня
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