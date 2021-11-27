Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столе

Эти вещи крадут у вас энергетику и финансы.
В каждом доме есть своя энергетика, и вещи, которые несут своему хозяину удачу. Специалисты назвали вещи в доме, которые нельзя оставлять на столе, иначе ссоры и скандалы будут в доме регулярно.
На обеденный стол никогда нельзя класть подушку, даже совсем маленькую, на которой вы не спите. Если ослушаться, то можно привлечь в дом серьезные болезни.
Чтобы в доме не возникало скандалов и неурядиц, запрещено оставлять на столе расческу. Энергетика в доме может моментально разрушиться.
По словам специалистов, запрещено на столе оставлять головные уборы, шапки, кепки, перчатки и шарфы. Эти вещи могут привлечь серьезные проблемы, и даже смерть.
Нельзя класть на стол ключи. Это может повлиять на ваше финансовое положение. Для них должно быть определенное место в доме.
Что должно стоять на столе
Каждая хозяйка должна знать, что обеденный стол не должен быть пустым.
Стол всегда должен быть чистым, а стоять на нем должны мед, орешки, конфеты или сахарница.
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