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Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столе

27 ноября 2021, 23:23

Эти вещи крадут у вас энергетику и финансы.

дом
Что нельзя оставлять на столе / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, и вещи, которые несут своему хозяину удачу. Специалисты назвали вещи в доме, которые нельзя оставлять на столе, иначе ссоры и скандалы будут в доме регулярно.

На обеденный стол никогда нельзя класть подушку, даже совсем маленькую, на которой вы не спите. Если ослушаться, то можно привлечь в дом серьезные болезни.

Чтобы в доме не возникало скандалов и неурядиц, запрещено оставлять на столе расческу. Энергетика в доме может моментально разрушиться.

По словам специалистов, запрещено на столе оставлять головные уборы, шапки, кепки, перчатки и шарфы. Эти вещи могут привлечь серьезные проблемы, и даже смерть.

Нельзя класть на стол ключи. Это может повлиять на ваше финансовое положение. Для них должно быть определенное место в доме.

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Что должно стоять на столе

Каждая хозяйка должна знать, что обеденный стол не должен быть пустым.

Стол всегда должен быть чистым, а стоять на нем должны мед, орешки, конфеты или сахарница.

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