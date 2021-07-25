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Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье

25 июля 2021, 20:59

Эти предметы есть в каждом доме и у каждого из нас.

Что нельзя хранить в доме / pixabay

Столкнувшись с черной полосой, мы любим винить во всем обстоятельства. Окружающие нас предметы несут свою энергетику и влияют на жизнь владельца.

Как говорят эксперты, вовремя проведенная ревизия старых вещей может очень быстро изменить жизнь к лучшему.

Но, даже когда в жизни все благополучно, время от времени стоит проводить своего рода ревизию. Вы можете превратить уборку в ритуал: и психологи, и специалисты фэн-шуй в один голос скажут, что, очищая жилое пространство вокруг себя, человек начинает чувствовать себя лучше. Разбираясь в шкафах, мы расставляем по полочкам и мысли.

От чего же в первую очередь советуют избавиться эксперты:

Разбитые стекла. Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите.

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Старые вещи. Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука — лучше отдать ее на благотворительность.

"Мертвые" вещи. Первые среди них - сухие цветы. Такие композиции очень любят многие хозяйки. Но все отжившее — это энергетика увядания. В этот же список можно включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц.

Неработающие часы. Если механизм по какой-то причине перестал работать, нужно либо срочно его отремонтировать, либо избавиться от него вовсе. Стрелки на циферблате стоят - значит и время остановилось. Поэтому не стоит ждать ничего хорошего, пока хронометр не будет выполнять свою функцию.

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Завершает список вещей, притягивающих бедность, предмет - главная задача которого хранить деньги - кошелек. Правда речь идет только о том аксессуаре, что сильно потрепан. Ведь, как известно, деньги любят находиться в дорогих, красивых портмоне, от которых пахнет достатком. А в старых кошельках обычно водится лишь одна мелочь.

приметы
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