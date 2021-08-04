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Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

4 августа 2021, 00:06

Если в гостях крупинки соли рассыпались на пол, еще долгое время будут притягивать мелкие неприятности.

Приметы про соль / pixabay

Без пищевой соли невозможно готовить большинство блюд, так как еда не будет иметь вкус. Кроме того, она необходима для поддержания здоровья. Наши предки ценили соль и появилось немало примет связанных с ней.

Следуя таким приметам, каждый сможет избежать неуместных ссор и конфликтов, если будет соблюдать нехитрые правила.

Как не допустить ссоры с близкими, и почему нельзя рассыпать соль в доме, читайте на Главреде.

В давние времена соль была очень дорогим продуктом, позволить себе который могли не все. Случайно рассыпанные крупинки могли повлечь крупные ссоры, ведь приобрести соль было проблематично.

Наши предки считали, что рассыпать соль, не избежать ссор с близкими людьми.

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Если в гостях рассыпать соль, в скором времени будут не рады. Но, если вы возьмете щепотку соли правой рукой и бросить ее через левое плечо, можно предотвратить неудач.

А вот солонка, которая в руках у гостя перевернулась, сулит ему конфликт с хозяином дома.

Если в гостях крупинки соли рассыпались на пол, еще долгое время будут притягивать мелкие неприятности.

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В случае, если соль рассыпалась на подоконнике, конфликты ожидаются не только с членами семьи, но и в деловой сфере: на учебе или работе.

Просыпали соль мимо кастрюли, эта примета говорит о конфликтах.

Кроме того, наши предки верили, что использовали соль вместо сахара, то такой неприятный инцидент грозит охлаждением чувств между влюбленными.

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