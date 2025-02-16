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В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

Ангелина Подвысоцкая
16 февраля 2025, 20:03
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Что можно делать 17 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и беды.
приметы
Что нельзя делать 17 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Какую одежду нельзя надевать в этот день
  • Что нужно выпить 17 февраля

17 февраля церковь почитает память великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. Как сообщает Главред, великомученик Феодор Тирон служил в мармаритском полку в городе Амасии Понтиймской области. Он был христианином, но его принуждали принести жертву языческим богам и отречься от веры. Феодор отказался, за что его бросили в тюрьму, где его морили голодом и пытали. В итоге его решили сжечь на огне.

Святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию и предупредил о замысле императора Юлиана Отступника. Он велел в первую седмицу Великого поста тайно окропить кровью все продукты на рынках города.

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Что касается Феодора Молчаливого, то он получил такое прозвище за то, что избрал подвиг молчания. Таким образом он удерживал себя от греха в слове. Бог наделил его даже даром чудотворения. Этим даром обладают и мощи святого, которые находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Что можно делать 17 февраля

  • В этот день нужно помолиться святому. Нужно вспомнить пропавших близких или попросить поддержки в трудные времена.
  • В этот день нужно выпить много холодной воды. Предки верили, что это очистит организм и укрепит его.
  • В этот день нужно заняться уборкой в хлевах и ухаживать за животными.
  • В этот день нужно заняться своим здоровьем. День считается благоприятным для подобного.
  • В этот день нужно зажечь церковную свечу, обойти с нею дом и попросить защитить его от беды, а также притянуть богатство и благополучие.

Что нельзя делать 17 февраля

1. Нельзя 17 февраля ругаться. Предки верили, что это может накликать беду.

2. Нельзя 17 февраля надевать одежду темных цветов. Считается, что это привлечет неудачи.

3. Нельзя 17 февраля стричь волосы или ногти. Иначе это может притянуть болезни.

Приметы 17 февраля

  • Если в этот день туман, то май будет холодным.
  • Если в этот день тепло, то лето будет жарким.
  • Если в этот день сильный ветер, то лето будет поздним.
  • Если в этот день ветки елей опустились, то скоро начнется снегопад.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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