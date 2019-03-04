Рецепты блинов на Масленицу: как приготовить тонкие блинчики

Собраны простые рецепты блинов на Масленицу / 1zoom.ru

На понедельник, 4 марта, припал первый день Масленицы 2019. Блины на Масленицу традиционно ели на завтрак.

Блюдо блины начали готовить еще во времена язычества — до IX века.

Главред собрал простые рецепты блинов на Масленицу и рассказал, как приготовить тонкие блинчики.

Блины на молоке и воде

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить блины на молоке или блины на воде: 0,5 литра молока или воды, 3 яйца, 200 граммов просеянной муки, 30 граммов растопленного сливочного масла или 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли и ванильный сахар — по вкусу.

Как приготовить блинчики на молоке или блинчики на воде

Рецепт блинов на воде и рецепт блинов на молоке несложно воплотить в жизнь — тесто на блины достаточно быстро делается.

В первую очередь, вбейте в кастрюлю яйца, всыпьте сахар, соль, ванильный сахар, влейте 250 миллилитров холодного молока или воды, добавьте растопленное сливочное масло или растительное масло и тщательно перемешайте ингредиенты.

Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт НаполеонПотом маленькими порциями всыпайте муку и все перемешивайте, добавьте оставшиеся 250 миллилитров молока и смешайте ингредиенты, чтобы в тесте не было комочков.

Тесто для блинов должно быть достаточно жидким, тогда и получатся тонкие блинчики.

Тесто на блины на воде и с растительным маслом можно считать основой для блинов, которые придутся по вкусу людям, придерживающимся здорового образа жизни — это диетические блины.

Блины на сыворотке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить блины на сыворотке: 0,5 литра сыворотки комнатной температуры или немного подогретой, 200 граммов просеянной муки, 1 чайная ложка соды, 2 яйца, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка соли, 3 столовые ложки растительного масла.

Как приготовить блины на сыворотке

Яйца вбейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, растительное масло и взбейте ингредиенты. Влейте в массу сыворотку и положите соду, а потом опять все перемешайте. Постепенно вводите в массу муку и перемешивайте ингредиенты. Готовое тесто на блины должно быть достаточно жидким и без комочков муки.

Блины на кислом молоке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить блины на кислом молоке: 0,5 литра кислого молока, 250 граммов просеянной муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки растительного масла, а также сахар и соль — по вкусу.

Как сделать блинчики на кислом молоке

Яйца вбейте в кастрюлю и взбивайте, пока не появится пена. Потом влейте кислое молоко, добавьте сахар, соль и перемешивайте жидкость до растворения сыпучих ингредиентов. После этого постепенно всыпайте муку, все смешайте и влейте растительное масло. Тесто для блинов должно получиться однородным и негустым.

Рецепт блинов на кефире (блины заварные)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить блинчики на кефире (блины заварные): 2 стакана кефира (стакан — 200 миллилитров), 0,5 чайной ложки соды, 2 стакана просеянной муки, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 1 стакан воды.

Как делать блины на кефире (блины заварные)

Муку высыпьте в кастрюлю, влейте в нее кефир, вбейте яйца, все перемешайте и взбейте венчиком. Доведите воду до кипения, всыпьте в кипяток соду, перемешайте жидкость и сразу же добавьте в тесто на блины. Тщательно смешайте кипяток с другими ингредиентами и оставьте готовое тесто для блинов настояться на 5 минут.

Дрожжевые блины

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить дрожжевые блины: 300 граммов просеянной муки, 300 миллилитров теплого молока (можно заменить кефиром), 200-230 миллилитров кипятка, 15 граммов дрожжей, 3 столовые ложки сахара, 3 яйца, 1 чайная ложка ванильного сахара, 0,5 чайной ложки соли, 60 миллилитров растительного масла.

Как приготовить дрожжевые блины

Покрошите дрожжи в теплое молоко, добавьте 1 чайную ложку сахара и все перемешайте до его полного растворения. Потом всыпьте муку и все хорошо перемешивайте, чтобы тесто на блины было однородным и без комков. Тесто для блинов должно получиться плотным. Накройте его пленкой и оставьте на 1,5 часа в теплом месте, но через каждые 30 минут перемешивайте.

Читайте такжеВкусное печенье: как делать песочное тесто и песочное печеньеСмешайте в миске яйца и соль, добавьте оставшийся сахар и ванильный сахар и все перемешайте до растворения сыпучих ингредиентов.

После того, как тесто на блины подойдет, влейте в него приготовленную жидкость и все смешайте, чтобы масса стала однородной.

Потом добавляйте в тесто кипяток и все перемешивайте. Влейте в тесто для блинов растительное масло и опять все смешайте.

Тесто на дрожжевые блины не должно быть таким жидким, как обычное тесто на молоке. Приготовленное тесто накройте пленкой и оставьте подходить на 20-30 минут, а потом можно жарить блинчики.

Постные блины

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить постные блины: 220 граммов просеянной муки, 1/3 чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара (если вы хотите сделать сладкие блинчики — можете добавить больше сахара), 550 миллилитров сильногазированной воды, 3-5 столовых ложек растительного масла.

Как делать блинчики

Рецепт блинов очень простой, на замешивание теста понадобится несколько минут. Сначала всыпьте в муку соль, сахар и перемешайте. Потом постепенно вливайте газировку и все размешивайте венчиком.Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырников

Тесто на блины должно получиться жидким и без комочков. В последнюю очередь добавьте растительное масло и снова все перемешайте. Готовое тесто для блинов накройте и оставьте настояться около 20 минут.

Как жарить блинчики

Хорошо разогрейте сковородку и смажьте растительным маслом или салом;

Наберите половником немного теста и равномерно распределите по сковородке (чтобы получились тонкие блинчики, тесто должно быть жидким);

Как только блин подзолотится снизу — его нужно перевернуть на другую сторону и подождать, пока она тоже поджарится.

Начинки для блинов: соленые и сладкие начинки для блинчиков

Соленые начинки для блинов

Отварите мясо и пропустите его через мясорубку (можно перемолоть в блендере). Мелко порежьте лук, обжарьте на сливочном масле и добавьте в измельченное мясо;

Мелко порежьте балык, возьмите сливочный сыр, укроп и петрушку и все тщательно перемешайте;

Отварите говяжью печень, пропустите через мясорубку (можно использовать блендер). Нарежьте лук мелким кубиком и натрите морковь. Обжарьте измельченные овощи, добавьте в печень и все перемешайте;

Отварите шампиньоны и мелко порежьте. Нарежьте лук мелким кубиком. Сначала немного обжарьте грибы на сковороде на сливочном масле, а потом добавьте к ним лук. В обжаренные ингредиенты положите сметану и все смешайте;

Яйца сварите вкрутую. Сваренные яйца и зелень мелко порежьте и смешайте. После этого вздобрите ингредиенты йогуртом;

Возьмите соленую или копченую красную рыбу, порежьте небольшими кусочками. Намажьте блинчик итальянским сливочным сыром — маскарпоне, положите на его край кусочки рыбы и сверните трубочкой.

Сладкие начинки для блинчиков

Выложите на блины фрукты, растопите шоколад и полейте им блинчики;

Измельчите орехи в мелкую крошку, добавьте мед и все тщательно смешайте;

Орехи подсушите в духовке, а потом — очистите от кожуры и измельчите в мелкую крошку. Измельченные орехи смешайте со сгущенным молоком;

Разотрите творог, добавьте в него сахар, желтки, изюм и тщательно смешайте ингредиенты. Блинчики с такой начинкой нужно протушить или обжарить;

Банан разомните вилкой и взбрызните полученную массу соком лимона. Взбейте в блендере творог, добавьте в него банан и все перемешайте. В массу также можно добавить сахар.

