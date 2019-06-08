Квас из бузины: рецепт вкуснейшего летнего напитка

Квас из бузины просто готовится / Скриншот видео с youtube.com

Летом один из самых популярных напитков — квас. Обычно квас варят из хлеба с солодом, также его делают из фруктов и ягод, однако есть и необычный квас — квас из цветков бузины.

Главред решил узнать, какие нужны ингредиенты, чтобы сделать квас из бузины, и как приготовить самый вкусный напиток.

Квас из цветков бузины, рецепт

Квас можно приготовить на разном количестве воды. Представляем вашему внимаю квас из бузины на 10 литров.

Ингредиенты:

1 кг сахара;

30-40 цветков бузины;

2 столовые ложки лимонной кислоты;

10 л кипяченой минеральной воды без газа;

Несколько веточек мяты или мелисы.

Как приготовить квас из бузины, рецепт

Всыпьте в воду лимонную кислоту, сахар и перемешайте, что лимонная кислота и сахар растворились. Потом положите в жидкость мяту или мелису и цветки бузины и все тщательно перемешайте. Потом накройте емкость с жидкостью и отправьте в теплое темное место. Квас из цветков бузины должен бродить от 4 до 8 дней.

После брожения процедите жидкость и разлейте в бутылки. Бутылки не должны быть полностью заполнены — оставьте пустыми 2/3, их нужно плотно закрыть крышкой.Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное варенье

Квас из бузины переложите в холодильник или в очень холодный погреб. Бутылки должны пролежать в холодном месте в горизонтальном положении 8-12 часов, после этого напиток считается готовым.

Квас из бузины, польза

Бузину используют в качестве лекарственного сырья, поэтому квас из цветков бузины нельзя пить в больших количествах, а нужно знать меру — лучше не пить больше 100 мл.

Квас из цветков бузины нельзя пить людям, которые страдают аллергией, или имеют хронические заболевания.

Польза кваса из бузины:

Богат витаминами группы В, в нем также много витамина С;

Содержит необходимые для организма микроэлементы — железо, кальций, селен, цинк;

Активизирует процессы пищеварения;

Восстанавливает баланс жидкости и солей в организме;

Считается, что квас из бузины может помочь замедлить старение кожи.

Квас из бузины: этапы приготовления, фото