Квас из бузины: рецепт вкуснейшего летнего напитка

8 июня 2019, 06:35

Квас из цветков бузины можно приготовить из самых простых и доступных ингредиентов.

Квас из бузины —
Квас из бузины просто готовится / Скриншот видео с youtube.com

Летом один из самых популярных напитков — квас. Обычно квас варят из хлеба с солодом, также его делают из фруктов и ягод, однако есть и необычный квас — квас из цветков бузины.

Главред решил узнать, какие нужны ингредиенты, чтобы сделать квас из бузины, и как приготовить самый вкусный напиток.

Квас из цветков бузины, рецепт

Квас можно приготовить на разном количестве воды. Представляем вашему внимаю квас из бузины на 10 литров.

Ингредиенты: 

  • 1 кг сахара;
  • 30-40 цветков бузины;
  • 2 столовые ложки лимонной кислоты;
  • 10 л кипяченой минеральной воды без газа;
  • Несколько веточек мяты или мелисы.

Как приготовить квас из бузины, рецепт

Всыпьте в воду лимонную кислоту, сахар и перемешайте, что лимонная кислота и сахар растворились. Потом положите в жидкость мяту или мелису и цветки бузины и все тщательно перемешайте. Потом накройте емкость с жидкостью и отправьте в теплое темное место. Квас из цветков бузины должен бродить от 4 до 8 дней.

После брожения процедите жидкость и разлейте в бутылки. Бутылки не должны быть полностью заполнены — оставьте пустыми 2/3, их нужно плотно закрыть крышкой.Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное варенье

Квас из бузины переложите в холодильник или в очень холодный погреб. Бутылки должны пролежать в холодном месте в горизонтальном положении 8-12 часов, после этого напиток считается готовым.

Квас из бузины, польза

Бузину используют в качестве лекарственного сырья, поэтому квас из цветков бузины нельзя пить в больших количествах, а нужно знать меру — лучше не пить больше 100 мл.

Квас из цветков бузины нельзя пить людям, которые страдают аллергией, или имеют хронические заболевания.

Польза кваса из бузины: 

  • Богат витаминами группы В, в нем также много витамина С;
  • Содержит необходимые для организма микроэлементы — железо, кальций, селен, цинк; 
  • Активизирует процессы пищеварения;
  • Восстанавливает баланс жидкости и солей в организме;
  • Считается, что квас из бузины может помочь замедлить старение кожи.

Квас из бузины: этапы приготовления, фото 

  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кваса из бузины Скриншот видео с youtube.com

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Квас квас из бузины
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