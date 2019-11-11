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Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото

11 ноября 2019, 17:37

Тертый пирог с повидлом выпекается 30 минут.

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Тертый пирог можно приготовить на основе разных ингредиентов - на маргарине, на сметане, на майонезе, на жиру (на смальце) и даже без яиц. Выбор начинок для такого пирога - огромнейший.

Сейчас все чаще интересуются, как приготовить тертый пирог с джемом (густым вареньем) или повидлом, поэтому Главред нашел очень простой пошаговый рецепт этого десерта.

Тертый пирог с повидлом (джемом/густым вареньем): рецепт

Ингредиенты:

  • 1 желток;
  • 280 г муки;
  • 2 г разрыхлителя;
  • 0,5 г соли;
  • 60 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 40 г сметаны (20-25% жирности);
  • 150 г сливочного масла (можно взять маргарин);
  • 250-280 г повидла (джема или варенья).

Как приготовить тертый пирог с вареньем, рецепт пошаговый с фото

Соедините сметану, желток, ванильный сахар и обычный сахар - все ингредиенты всыпьте в емкость и взбейте. Масса должна получиться однородной. 

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Возьмите еще одну емкость, всыпьте в нее просеянную муку, положите соль, разрыхлитель, все перемешайте и добавьте порезанное масло или маргарин. Лопаткой измельчите масло и перемешайте с мукой, масса получится с комочками.

После этого влейте уже приготовленную массу из сметаны, желтка и сахара и быстро замесите тесто на тертый пирог с джемом.

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Возьмите форму для выпекания объемом 20×20 cм и уложите на нее пергамент, чтобы блюдо не подгорело. Приготовленное тесто быстро разделите на две неравные части - 1/3 и 2/3 от общего объема. Меньшую часть теста на тертый пирог с повидлом заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час.

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Большую часть теста распределите по дну формы и сделайте из него бортик высотой примерно 1 см. Отправьте приготовленную основу для десерта в холодильник на 1 час.

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Когда основа на тертый пирог, рецепт которого вы пытаетесь воплотить в жизнь, охладится, можно приступать к самой ответственной стадии - формирование десерта. Аккуратно и равномерно распределите по основе для пирога повидло, джем или варенье.

Потом достаньте из морозилки меньший кусок теста и натрите его на крупной терке на начинку - собственно, вот поэтому десерт и называется тертый пирог.

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Как выпекать тертый пирог с джемом: важные рекомендации

Перед тем, как отправить пирог в духовку, разогрейте ее до 200 градусов. Пирог нужно выпекать на среднем уровне. Время выпекания - 30 минут. Важно - во время выпекания не используйте конвекцию. Перед подачей десерт нужно остудить, а потом можно присыпать сахарной пудрой.

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Пирог тертый по такому же рецепту можно приготовить не только с джемом, густым вареньем или повидлом, но и с яблоками, творогом, с вишней, со смородиной, с абрикосами и с лимоном.

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