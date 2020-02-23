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Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками

23 февраля 2020, 06:40

Уматовые блины на Масленицу 2020 можно украсить зеленью.

Уматовые тонкие блины на молоке с бананами можно подавать с джемом или с вареньем
Блины на молоке с бананами можно подавать с джемом или с вареньем / Скриншот с instagram.com/vkusno_prosto_bistr

Блюдо блины совсем скоро окажется в центре внимания – на носу два праздника, отмечание которых немыслимо без блинчиков.

Речь идет не только о Масленице – она стартует с 24 февраля, а и о празднике Международный день блина 2020, который отмечают 25 числа этого же месяца.

Блины на Масленицу можно приготовить тонкие и пышные – тонкие блинчики можно сделать на молоке, на воде, на сыворотке, на кефире, на кислом молоке, а пышные – на дрожжах. 

Блюдо можно сделать постным – постные блины готовят, в частности, без яиц.

Главред решил объяснить, как приготовить разные виды блинчиков – тонкие, толстые, постные, с уматовыми начинками.

Уматовые блины – рецепт №1

Уматовые тонкие блины на молоке – рецепт с бананами

Ингредиенты:

  • Молоко – 300 мл;
  • Яйца – 2;
  • Спелые бананы – 2;
  • Мука – около 110 г;
  • Щепотка соли;
  • Растительное масло – 2 столовые ложки в тесто и немного для смазывания сковороды.

Как приготовить блины на молоке с бананами

Разомните очищенные бананы, чтобы получилась кашица. Вбейте в банановую кашицу яйца, всыпьте щепотку соли и все взбейте. В массу влейте молоко, просейте муку и сделайте тесто на блины. Массу тщательно перемешайте – в ней не должно быть комочков. В приготовленное тесто влейте растительное масло и выпекайте блинчики.

Блины на молоке, как и другие блинчики, нужно выпекать на раскаленной сковороде. Перед выпеканием первого блина смажьте сковороду растительным маслом или салом.

Когда блин с одной стороны поджарится до золотистой корочки, его нужно перевернуть и подождать, пока он станет золотистым и с другой стороны.

Блинчики можно подавать с вареньем или джемом.

Уматовые тонкие блины на молоке с бананами можно подавать с джемом или с вареньем
Блины на молоке с бананами можно подавать с джемом или с вареньем / Скриншот с instagram.com/edim_doma2019

Уматовые блины – рецепт №2

Уматовые блины на кефире – рецепт с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

  • Яйца – 2;
  • Сахар – 2 столовые ложки;
  • Соль – 1,5 чайной ложки;
  • Кефир – 1 л;
  • Мука – 1,5 стакана;
  • Растительное масло – 3 столовые ложки;
  • Ветчина – 150 г;
  • Сыр – 100 г;
  • Сметана – 2 чайные ложки;
  • Сливочное масло – по вкусу.

Как сделать блины на кефире с ветчиной и сыром

Вбейте в миску яйца, всыпьте сахар, соль, влейте кефир, добавьте просеянную муку и все перемешайте, чтобы в тесте не было комков. Потом влейте в тесто на блины растительное масло и снова все перемешайте. 

Пожарьте блинчики. Перед жаркой первого блина сковороду можно немного смазать растительным маслом. Доведите блинчики до полуготовности и приступайте к приготовлению начинки. 

Натрите ветчину на крупной терке, а твердый сыр – на мелкой. Отправьте в ингредиенты сметану, все тщательно перемешайте и уложите начинку на блины. Блинчики обжарьте с двух сторон.

Блины на кефире можно приготовить с ветчиной и сыром
Уматовые блины на Масленицу 2020 можно приготовить с ветчиной и сыром / Скриншот с instagram.com/kheba_food

Уматовые блины – рецепт №3

Уматовые блины на молоке и кипятке – рецепт заварных блинов с семгой

Ингредиенты:

  • Яйца – 3;
  • Сахар – 1-2 столовые ложки;
  • Соль – 1 чайная ложка;
  • Молоко – 0,5 л;
  • Мука – 280 г;
  • Растительное масло – 2-3 столовые ложки;
  • Кипяток – 0,5 стакана;
  • Малосольная семга – 200 г;
  • Сливочный сыр – 300 г;
  • Укроп – по вкусу.

Как делать блины на молоке и кипятке с семгой

Вбейте в миску яйца, всыпьте соль, сахар и все тщательно смешайте. Добавьте муку, теплое молоко и все перемешайте, чтобы тесто получилось без комочков. Потом отправьте в тесто на блины кипяток и все перемешайте. После этого в тесто необходимо добавить растительное масло, снова все перемешать и выпекать блинчики.

Когда блинчики остынут, можно уложить в них начинку. Порежьте семгу тонкими кусочками. Намажьте блины на молоке и кипятке сливочным сыром, уложите семгу и скрутите блинчики. Уматовые заварные блины можно украсить укропом.

Уматовые заварные блины с семгой можно украсить укропом
Уматовые блины на молоке и кипятке можно приготовить с семгой / Скриншот с instagram.com/the_julia_cooking
Уматовые блины на молоке и кипятке можно приготовить с семгой
Уматовые заварные блины с семгой можно украсить укропом / Скриншот с instagram.com/the_julia_cooking
Уматовые заварные блины с семгой можно украсить укропом
Уматовые блины на молоке и кипятке можно приготовить с семгой / Скриншот с instagram.com/the_julia_cooking

Уматовые блины – рецепт №4

Уматовые пышные блины на сыворотке c дрожжами и яичной начинкой 

Ингредиенты:

  • 700 мл теплой сыворотки;
  • Полстакана молока (3,2% жирности);
  • 25 г свежих дрожжей;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • Приблизительно 1,5 стакана муки;
  • 1 яйцо (нехолодное);
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Ингредиенты для начинки на пышные блины на сыворотке c дрожжами:

  • 3 яйца;
  • 200 г плавленого сыра;
  • Зеленый лук, греческий йогурт – по вкусу. 

Как готовить блины на дрожжах на сыворотке с яичной начинкой 

В теплое молоко положите дрожжи, 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки муки, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи заработали. Через 15 минут получится опара.

В большую емкость влейте сыворотку, вбейте яйцо, всыпьте соль, оставшуюся часть сахара, 1 стакан муки и все перемешайте. Потом влейте растительное масло и снова все перемешайте.

Перелейте в емкость опару и все перемешайте. Тесто на блины на сыворотке должно получиться таким, как на оладьи. Если тесто получиться слишком жидким – всыпьте муку, а если слишком густым – добавьте сыворотку. Готовое тесто поставьте на три часа в теплое место.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Мелко порежьте яйца, зеленый лук, добавьте плавленый сыр, греческий йогурт и все смешайте. Пожарьте дрожжевые блины, а когда они остынут – уложите в них начинку и скрутите блинчики.

Уматовые блины на дрожжах можно подавать с яичной начинкой
Уматовые блины на сыворотке c дрожжами можно подавать с яичной начинкой / Скриншот с instagram.com/evgeniya.galeeva

Уматовые блины – рецепт №5

Уматовые блины на кислом молоке с сыром, яйцом и зеленью

Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • 900 мл кислого молока;
  • 400 мг муки;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • Щепотка соли;
  • 4 столовые ложки растительного масла.

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г натертого сулугуни;
  • 2 яйца, сваренных вкрутую и натертых на терке;
  • Мелко нарезанные укроп и зеленый лук;
  • 3 чайные ложки сметаны;

Как приготовить блины кислом молоке с сыром, яйцом и зеленью

Вбейте яйца в емкость, добавьте сахар и соль и все слегка взбейте. Влейте в емкость часть кислого молока и снова все взбейте. Просейте в смесь муку, все перемешайте, влейте оставшуюся часть кислого молока и сделайте тесто на блины однородным и без комочков.

Потом влейте в приготовленное тесто растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут, а потом пожарьте блинчики.

Все ингредиенты для начинки для блинов смешайте, а потом уложите в блинчики. Уматовые блины на кислом молоке можно украсить зеленью.

Уматовые блины на кислом молоке можно украсить зеленью
Уматовые блины на Масленицу на кислом молоке можно украсить зеленью / Скриншот с instagram.com/bondar_mariya

Уматовые блины – рецепт №6

Уматовые блины на воде постные (без яиц) с грибной начинкой

Ингредиенты:

  • Сильногазированная минералка – 400 мл;
  • Пшеничная мука – 150 г;
  • Растительное масло – 3 столовые ложки;
  • Щепотка соли.

Ингредиенты для начинки на постные блины:

  • Грибы – 500 г;
  • Лук – 2 штуки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить блины на воде без яиц с грибной начинкой

Просейте муку в емкость, всыпьте соль, влейте минеральную воду и все тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло и снова перемешайте тесто на блины без яиц. Потом пожарьте блины.

Приготовьте начинку – обжарьте грибы с луков и добавьте соль и перец. Когда начинка остынет, уложите ее в блинчики.

Уматовые постные блины без яиц можно приготовить с грибной начинкой
Уматовые блины на воде можно приготовить с грибной начинкой / Скриншот с instagram.com/recipesdobbi

рецепты блины Масленица 2020 День блина 2020
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