Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривен

Вкусную закуску из сала можно приготовить быстро и главное бюджетно. Простейший рецепт блюда из сала, который знают не все хозяйки.
Главред раскроет секрет уникальной намазки из сала, которая будет в вашем доме всегда.
Восхитительный рецепт станет вашей палочкой выручалочкой. Им можно смело делиться с родными, и вас за это только отблагодарят.
Намазка из сала и чеснока - рецепт
Вам понадобится:
- Сало - 200 гр
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль, красный перец
Сало хорошо помыть, срезать шкурку и порезать небольшими кубиками.
Пропустить сало через мясорубку, можно 2 раза.
Чеснок почистить, добавить к салу.
Посолить сало, поперчить и перемешать.
Добавить 2 капли масла и хорошо вилкой размять намазку из сала на хлеб.
Переложить в баночку и хранить в холодильнике 6-7 дней.
Намазка из сала "По-украински"
Вам понадобится:
- Сало - до 300 гр
- Чеснок - 4 зубчика
- Соль
- Укроп
Сало порезать кусочками. Покупайте свежее, но не соленое сало.
Переложить сало в блендер.
Чеснок почистить и добавить к салу. Можно добавить 2 горошка перца.
Перемолоть намазку из сала в блендере.
Чтобы сало вышло нежным, порезать стоит кусочки сразу мелко.
Масса из сала должна быть однородной.
Укроп мелко порезать и добавить к салу. Вкуснейшее блюдо готово.
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