Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривен

Невозможно вкусные 2 рецепта из сала. Вкуснейшие рецепты для всей семьи.

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Намазка из сала рецепт, Сало по-украински рецепт / instagram.com/eda_uhmm, ua.depositphotos.com

Вкусную закуску из сала можно приготовить быстро и главное бюджетно. Простейший рецепт блюда из сала, который знают не все хозяйки.

Главред раскроет секрет уникальной намазки из сала, которая будет в вашем доме всегда.

Восхитительный рецепт станет вашей палочкой выручалочкой. Им можно смело делиться с родными, и вас за это только отблагодарят.

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Намазка из сала и чеснока - рецепт

Бутерброд с салом рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Сало - 200 гр

Чеснок - 2 зубчика

Соль, красный перец

Сало хорошо помыть, срезать шкурку и порезать небольшими кубиками.

Пропустить сало через мясорубку, можно 2 раза.

Чеснок почистить, добавить к салу.

Посолить сало, поперчить и перемешать.

Добавить 2 капли масла и хорошо вилкой размять намазку из сала на хлеб.

Переложить в баночку и хранить в холодильнике 6-7 дней.

Намазка из сала "По-украински"

Намазка из сала по-украински рецепт / instagram.com/eda_uhmm

Вам понадобится:

Сало - до 300 гр

Чеснок - 4 зубчика

Соль

Укроп

Сало порезать кусочками. Покупайте свежее, но не соленое сало.

Переложить сало в блендер.

Чеснок почистить и добавить к салу. Можно добавить 2 горошка перца.

Перемолоть намазку из сала в блендере.

Чтобы сало вышло нежным, порезать стоит кусочки сразу мелко.

Масса из сала должна быть однородной.

Укроп мелко порезать и добавить к салу. Вкуснейшее блюдо готово.

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