Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчину

Из грибов можно приготовить удивительные закуски. Поскольку 27 февраля начался Великий пост, мы предлагаем сделать вкусную постную грибную закуску.
Для этого понадобится немного вашего времени и внимания. Чтобы грибочки были вкуснее, а мужчины остались в полном восторге, советуем готовить такую закуску из слоеного теста.
Если вы решили приготовить такую закуску не для Великого поста, то в рецепт можно добавить ветчину или куриное филе.
Закуска из грибов - рецепт
Вам понадобится:
- Готовое слоеное тесто - 1 лист
- Грибы (шампиньоны) - 300 гр
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Сухое вино - 1 рюмка
- Чеснок - по вкусу
- Укроп
Лук и морковь помыть, почистить. Лук мелко порезать. На крупной терке натереть морковь.
Сковороду разогреть, влить немного оливкового масла и обжарить лук.
Далее добавить морковку и продолжать тушить на мелком огне.
Чеснок почистить и измельчить. Добавить к луку и морковке.
Шампиньоны почистить и мелко порезать.
Отправить в сковороду и немного добавить огонь.
Обжариваем грибы до готовности и в самом конце вливаем вино.
Тушим овощи с грибами 5 минут.
Слоеное тесто предварительно разморозить.
Из 1 листа вырезаем небольшие кружочки стаканом или кружкой.
В силиконовые формочки для кексов переложить тесто, добавить всю начинку.
Защепить края слоеного теста, чтобы получилась красивая корзиночка.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать корзиночки с грибной начинкой 10 минут.
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