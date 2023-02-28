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Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчину

28 февраля 2023, 14:53
Блюда из грибов на Великий пост. Вкуснейший рецепт корзиночек с шампиньонами для закуски.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
закуска из грибов на Великий пост рецепт
Закуска из грибов на Великий пост рецепт / ua.depositphotos.com

Из грибов можно приготовить удивительные закуски. Поскольку 27 февраля начался Великий пост, мы предлагаем сделать вкусную постную грибную закуску.

Для этого понадобится немного вашего времени и внимания. Чтобы грибочки были вкуснее, а мужчины остались в полном восторге, советуем готовить такую закуску из слоеного теста.

Если вы решили приготовить такую закуску не для Великого поста, то в рецепт можно добавить ветчину или куриное филе.

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Закуска из грибов - рецепт

Вам понадобится:

  • Готовое слоеное тесто - 1 лист
  • Грибы (шампиньоны) - 300 гр
  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Сухое вино - 1 рюмка
  • Чеснок - по вкусу
  • Укроп

Лук и морковь помыть, почистить. Лук мелко порезать. На крупной терке натереть морковь.

Сковороду разогреть, влить немного оливкового масла и обжарить лук.

Далее добавить морковку и продолжать тушить на мелком огне.

Чеснок почистить и измельчить. Добавить к луку и морковке.

Шампиньоны почистить и мелко порезать.

Отправить в сковороду и немного добавить огонь.

Обжариваем грибы до готовности и в самом конце вливаем вино.

Тушим овощи с грибами 5 минут.

Слоеное тесто предварительно разморозить.

Из 1 листа вырезаем небольшие кружочки стаканом или кружкой.

В силиконовые формочки для кексов переложить тесто, добавить всю начинку.

Защепить края слоеного теста, чтобы получилась красивая корзиночка.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать корзиночки с грибной начинкой 10 минут.

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