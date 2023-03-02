Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лаваша

Пирожки из лаваша, от которых отказаться не сможет никто. Горячие и хрустящие с идеальной начинкой.

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Пирожки из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Невероятный рецепт из лаваша, который понравится всем. Идеальная мясная начинка для пирожков. Готовить такие пирожки одно удовольствие.

Лаваш покупайте тонкий и плотный, не для шашлыков. Тогда хрустящая корочка сохранится.

Для начинки пирожков из лаваша можно выбрать любой фарш или картошку. Сегодня расскажем рецепт идеальных и сочных пирожков из лаваша с мясом.

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Пирожки из лаваша - простой рецепт

Вам понадобится:

Лаваш тонкий - 1 кпаковка

Фарш любой - 500 гр

Лук - 1 шт

Яйца - 1 шт

Сыр, можно Пармезан для присыпки

Соль, перец

Зеленый лук - по вкусу

Лук почистить, порезать и обжарить до золотистого цвета.

Когда лук обжарился до золотистой корочки, добавляем фарш.

Пока готовится фарш на пирожки, разрезать лаваш на небольшие кружки или квадратики.

Противень смазать оливковым маслом, переложить квадратики.

Яйцо помыть, разбить в глубокую тарелочку и сбить вилкой.

Смазать лопаткой лаваш.

Фарш посолить и поперчить, помешивать еще пару минут.

Готовую начинку для пирожков выложить на фарш.

Второй квадратик лаваша смазать яйцом и накрыть пирожок.

Все края обязательно защепить.

Натереть на крупной терке сыр и посыпать наши пирожки.

Духовку разогреть до 180 градусов и готовить пирожки из лаваша с мясом 12 минут.

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