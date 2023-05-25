Самая вкусная закусочка к шашлыку за 20 минут: восхитительный рецепт

Эта безумно вкусная закуска к шашлыку покорила многих любителей пикников. Готовим уникальный рецепт помидоров с луком.
Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку: 5 минут
Кухня Интернациональная
Летом всегда хочется готовить вкусные блюда из свежих овощей. Сегодня предлагаем вам восхитительный рецепт закусочки к шашлыку и любому мясу.
Помидоры с луком в маринаде - это безумная закуска на вашем столе. Готовить маринованные помидоры очень просто и главное быстро.
Закуска к шашлыку за 20 минут - рецепт
Вам понадобится:
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- Помидоры черри - 12 шт
- Лук - 1 шт
- Салатный лук - 1 шт
- Чеснок - 2 зубчика
- Сушеные базилик
- Лимон
- Растительное масло
- Соль - 1 чайная ложка
Помидорки хорошо моем, разрезает пополам.
Лук почистить, порезать полукольцами.
Смешать в небольшой тарелочке растительное масло, базилик, выдавить чеснок и 2 чайные ложки лимона.
В чистую банку выложить немного лука, помидоры, посолить.
Выложить второй слой лука, далее помидоры и залить все маринадом.
Накрыть плотно крышкой и отправить в холодильник.
Вкуснейшая закусочка к шашлыку готова.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкуснейший шашлык:
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