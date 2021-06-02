Вкусный завтрак за 10 минут: конвертики из лаваша с сосисками

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Калорийность Калорийность 112 ккал

Вкусный рецепт завтрака из лаваша / 1000.menu

Если у вас есть под рукой тонкий армянский лаваш, а в холодильнике найдется пару сосисок и плавленный сырок, то вы сможете приготовить быстрый и очень вкусный завтрак.

С этим рецептом ваш завтрак будет вкусный, быстрый и сытный.

Невероятно простые и необычайно вкусные конвертики из лаваша с сосисками и плавленным сыром готовить очень быстро.

Завтрак из лаваша - рецепт

Вам понадобиться:

Лаваш - 1 шт.

Сосиски - 6 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр плавленный - 100 г

Масло растительное - 2 ст. л.

Сосиски порезать соломкой. Лук тонко нашинковать полукольцами. Обжарить на растительном масле до готовности лука. Лаваш разрезать на 8 частей и на каждый листочек положить кусочек плавленного сыра.

Выложить на подготовленный лаваш сосиски с лучком и свернуть конвертиком. Обжаривать на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки, пишет smak.ua.

Вкусные конвертики из лаваша можно подавать как в горячем, так и в холодном виде с любимым соусом.

Приятного аппетита и вкусного завтрака.