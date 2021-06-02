Вкусный завтрак за 10 минут: конвертики из лаваша с сосисками

Сочные конвертики из лаваша придутся по душе всем, кто попробует этот простой рецепт.
Если у вас есть под рукой тонкий армянский лаваш, а в холодильнике найдется пару сосисок и плавленный сырок, то вы сможете приготовить быстрый и очень вкусный завтрак.
С этим рецептом ваш завтрак будет вкусный, быстрый и сытный.
Невероятно простые и необычайно вкусные конвертики из лаваша с сосисками и плавленным сыром готовить очень быстро.
Завтрак из лаваша - рецепт
Вам понадобиться:
- Лаваш - 1 шт.
- Сосиски - 6 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сыр плавленный - 100 г
- Масло растительное - 2 ст. л.
Сосиски порезать соломкой. Лук тонко нашинковать полукольцами. Обжарить на растительном масле до готовности лука. Лаваш разрезать на 8 частей и на каждый листочек положить кусочек плавленного сыра.
Выложить на подготовленный лаваш сосиски с лучком и свернуть конвертиком. Обжаривать на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки, пишет smak.ua.
Вкусные конвертики из лаваша можно подавать как в горячем, так и в холодном виде с любимым соусом.
Приятного аппетита и вкусного завтрака.