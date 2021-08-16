Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты

Рецепт яблочного пирога на Спас / goodfon.ru

Яблочный Спас - это Второй Спас, который отмечается с большим церковным праздником - Преображения Господня.

19 августа стоит обязательно сходить в церковь и приносить с собой яблоки нового урожая, до Яблочного Спаса яблоки, груши не принято кушать. Считается, что яблоки в этот день обладают особенной волшебной силой, способной к исцелению.

Именно 19 августа нужно обязательно откусить освященное в церкви яблоко не только взрослым, но и детям - тогда весь год будете здоровыми и счастливыми.

Перед Яблочным спасом хозяйки пекут пироги с яблоками, и готовят вкусные блюда, конечно с добавлением меда, который уже посвятили в Медовый Спас. Яблочный Спас считается главным Спасом.

Поскольку 19 августа еще идет Успенский пост 2021, то многие продукты в Яблочный Спас кушать нельзя.

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Главред собрал меню и вкусные рецепты на Яблочный Спас 2021.

Несмотря на строгий Успенский пост, и то, что праздник приходится на четверг, по церковным уставом разрешено есть:

рыбу,

морепродукты,

вкусную выпечку (без яиц) из яблок и груш,

и немного выпить вина.

Шарлотка с яблоками на Яблочный Спас - самый простой рецепт

Вам понадобиться:

яблоки – 3 шт.;

мука (можно кукурузная или рисовая) – 200 г;

вода – 120 мл;

масло сливочное – 80 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 120 г;

разрыхлитель – 10 г.

Подготовить все нужные нам продукты. Так как мы готовим шарлотку с яблоками на Яблочный Спас, то вместо молока мы будем использовать воду.

Размягченное сливочное масло и сахар взбиваем миксером или кухонным комбайном до однородного состояния. Важно, чтобы масло не было растопленным, а именно было комнатной температуры.

К полученной смеси добавляем одно яйцо и маленькой струйкой наливаем воду, если вы готовите шарлотку на Яблочный Спас, и при этом не придерживаетесь по определенным причинам Успенского поста, советуем вам готовить шарлотку на молоке.

Взбиваем тесто на шарлотку с яблоками до однородного состояния.

В чистую посуду высыпаем муку и разрыхлитель, хорошо перемешать ложечкой и всыпаем частями, можно разделить на две или три части, и добавляем к основной массе.

Предварительно разогреваем духовку до 180°С. Наше тесто на пирог с яблоками уже готово, даем ему отдохнуть.

В это время хорошо моем и чистим яблоки на пирог. Яблоки желательно брать сладкие, и нарезаем дольками. Форму, в которой будем выпекать пирог с яблоками, хорошо смазываем сливочным маслом.

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Вливаем аккуратно нашего готовое тесто в форму. Хороший лайфхак, чтобы тесто быстро распределилось и стало однородным, без воздуха, два раза аккуратно постучите формой с тестом.

Тоненькие ломтики яблок выкладываем аккуратно в нашу форму с тестом на пирог. Отправляем в разогретую духовку до 180°С выпекать пирог с яблоками. Примерно готовить шарлотку на Яблочный Спас 25-30 минут.

Готовый яблочный пирог достаем из духовки и оставляем немного в форме, чтобы слегка остыл. Сверху посыпаем немного сахарной пудрой. Такую шарлотку с яблоками можно освятить в церкви.

Запеченные яблоки в духовке Три Спаса - вкусный рецепт

Вам понадобится:

Яблоки - 6 шт;

Орехи - измельченные;

Мед - 30 гр.

Яблоки, желательно не сильно спелые, они должны быть твердые и в меру сладкие, хорошо моем, вытираем полотеничком и срезаем верхушку. Достаем косточки и сердцевину, в мякоть наливаем ложечку меда и немного измельченных орехов.

Закрываем яблоки верхушкой, и в предварительно разогретую до 200°С духовку ставим наши яблоки для запекания примерно на 10 - 15 минут.

После достаем и даем остынуть. Запеченные яблоки для украшения можно посыпать орешками.

Яблочный сидр - рецепт

Этот рецепт на Яблочный спас вкусного сидра пригодиться каждой хозяйке.

Вам понадобится:

Яблоки - 4 кг,

Сахар-– 1 кг,

Вода - 5-6 литров.

Воду обязательно вскипятить и остудить до комнатной температуры. Все наши яблоки хорошо промыть и очистить, обязательно удалить сердцевину.

Порезать на четыре части яблоки для сидра, сложить в большую емкость, можно в бутыль 5 литровый. Засыпать сахаром.

Хорошо потрясти бутылку с сахаром и яблоками, чтобы яблоки полностью покрылись сахаром. Залить водой. Накрыть марлей, сложенной в 5-6 слоев.

Обязательно поставить в теплое место и уже перемешивать нельзя. Через несколько дней, примерно 4-5 дней, несколько раз процедить, разлить по бутылкам и убрать на несколько часов в холодильник. Яблочный сидр готов.