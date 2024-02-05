Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки

Лучше всего такие блины сочетаются с вишневой начинкой.

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Блины из манки на дрожжах / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cook_with_me_at_home)

Рыхлые и пористые марокканские блины - именно то, что стоит попробовать приготовить вместо тонких классических. А фишка этого блюда заключается в том, что такие блины подойдут как со сладкой, так и с соленой начинкой.

Ингредиенты для теста:

Манка - 250 г

Мука - 40 г муки

Сахар - 3 ст.л.

Соль - 1/4 ч.л.

Сухие дрожжи - 5 г

Разрыхлитель - 2 ч.л. (10 г)

Теплая вода - 500 мл

Для начинки подойдет любая начинка, как соленая, так и сладкая.

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Приготовление: В миску высыпаем все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешиваем. Вливаем теплую воду (40 градусов). Взбиваем 2-3 мин. погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 мин. Слегка перемешиваем тесто и жарим блины на среднем огне, на разогретой сухой сковороде примерно 3 мин. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда они все потрескаются и поверхность станет матовой, убираем блинчик со сковородки. Жарим только с одной стороны. На еще горячий блин, на непожаренную сторону выкладываем начинку и скрепляем его, как вареник.

Смотрите, как приготовить марокканские блины на манке:

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