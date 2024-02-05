Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки

Рыхлые и пористые марокканские блины - именно то, что стоит попробовать приготовить вместо тонких классических. А фишка этого блюда заключается в том, что такие блины подойдут как со сладкой, так и с соленой начинкой.
Ингредиенты для теста:
- Манка - 250 г
- Мука - 40 г муки
- Сахар - 3 ст.л.
- Соль - 1/4 ч.л.
- Сухие дрожжи - 5 г
- Разрыхлитель - 2 ч.л. (10 г)
- Теплая вода - 500 мл
Для начинки подойдет любая начинка, как соленая, так и сладкая.
Приготовление: В миску высыпаем все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешиваем. Вливаем теплую воду (40 градусов). Взбиваем 2-3 мин. погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 мин. Слегка перемешиваем тесто и жарим блины на среднем огне, на разогретой сухой сковороде примерно 3 мин. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда они все потрескаются и поверхность станет матовой, убираем блинчик со сковородки. Жарим только с одной стороны. На еще горячий блин, на непожаренную сторону выкладываем начинку и скрепляем его, как вареник.
Смотрите, как приготовить марокканские блины на манке:
@cook_with_me_at_home Марокканские блины За рецепт благодарна Даше, переходите к ней на страницу @recepti_dariko, там много вкусного и интересного) ?манка - 250г, ?мука - 40г, ?сахар - 3 ст.л., ?соль - 1/4 ч.л., ?сухие дрожжи - 5г, ?разрыхлитель - 2 ч.л. (10г), ?теплая вода - 500 мл. Для начинки: у меня вишневый конфитюр и шоколадная паста и банан, но можно любую на ваш вкус (и сладкую, и соленую). В миску высыпаем все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешиваем. Вливаем теплую воду (t40). Взбиваем 2-3 мин. погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 мин. Слегка перемешиваем тесто и жарим блины на среднем огне, на разогретой сухой сковороде примерно 3 мин. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда они все потрескаются и поверхность станет матовой, убираем блинчик со сковородки. Жарим только с одной сторони☝️ На еще горячий блин, на непожаренную сторону выкладываем начинку и скрепляем его, как вареник. Все продукты для этого блюда я приобрела в @ "Сильпо". "Сильпо" - это огромный выбор свежих и качественных продуктов для приготовления ваших кулинарных шедеврів❤️. Приятного аппетита! #блины, #марокканские блины , #марокканские блинчики, #рецептмарокканских блинов , #марокканские блины рецепт, #атаиф, #рецепт бли нов , #рецепты, #блины рецепт, #рецепты на украинском♬ оригинальный звук - cook_with_me_at_home
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