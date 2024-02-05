УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки

Лидия Неплях
5 февраля 2024, 09:14
Лучше всего такие блины сочетаются с вишневой начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Кухня Кухня Марроканская
Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки
Блины из манки на дрожжах / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cook_with_me_at_home)

Рыхлые и пористые марокканские блины - именно то, что стоит попробовать приготовить вместо тонких классических. А фишка этого блюда заключается в том, что такие блины подойдут как со сладкой, так и с соленой начинкой.

Ингредиенты для теста:

  • Манка - 250 г
  • Мука - 40 г муки
  • Сахар - 3 ст.л.
  • Соль - 1/4 ч.л.
  • Сухие дрожжи - 5 г
  • Разрыхлитель - 2 ч.л. (10 г)
  • Теплая вода - 500 мл

Для начинки подойдет любая начинка, как соленая, так и сладкая.

видео дня

Приготовление: В миску высыпаем все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешиваем. Вливаем теплую воду (40 градусов). Взбиваем 2-3 мин. погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 мин. Слегка перемешиваем тесто и жарим блины на среднем огне, на разогретой сухой сковороде примерно 3 мин. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда они все потрескаются и поверхность станет матовой, убираем блинчик со сковородки. Жарим только с одной стороны. На еще горячий блин, на непожаренную сторону выкладываем начинку и скрепляем его, как вареник.

Смотрите, как приготовить марокканские блины на манке:

@cook_with_me_at_home Марокканские блины За рецепт благодарна Даше, переходите к ней на страницу @recepti_dariko, там много вкусного и интересного) ?манка - 250г, ?мука - 40г, ?сахар - 3 ст.л., ?соль - 1/4 ч.л., ?сухие дрожжи - 5г, ?разрыхлитель - 2 ч.л. (10г), ?теплая вода - 500 мл. Для начинки: у меня вишневый конфитюр и шоколадная паста и банан, но можно любую на ваш вкус (и сладкую, и соленую). В миску высыпаем все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешиваем. Вливаем теплую воду (t40). Взбиваем 2-3 мин. погружным блендером до появления пузырьков и пенки. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 мин. Слегка перемешиваем тесто и жарим блины на среднем огне, на разогретой сухой сковороде примерно 3 мин. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда они все потрескаются и поверхность станет матовой, убираем блинчик со сковородки. Жарим только с одной сторони☝️ На еще горячий блин, на непожаренную сторону выкладываем начинку и скрепляем его, как вареник. Все продукты для этого блюда я приобрела в @ "Сильпо". "Сильпо" - это огромный выбор свежих и качественных продуктов для приготовления ваших кулинарных шедеврів❤️. Приятного аппетита! #блины, #марокканские блины , #марокканские блинчики, #рецептмарокканских блинов , #марокканские блины рецепт, #атаиф, #рецепт бли нов , #рецепты, #блины рецепт, #рецепты на украинском♬ оригинальный звук - cook_with_me_at_home

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты
Реклама

Главное за день

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

09:28 Украина
"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

09:26 Украина
Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев

Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:41

Первые огурцы соберете уже в мае: при посадке нужно использовать мочалку

09:28

Удар по Бельбеку: в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала

09:28

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

09:26

"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

09:14

Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки

Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - СнегиревПутин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев
08:54

Пропавший вертолет России Ми-8 разбился в Карелии: весь экипаж погиб

08:41

Ковыряться пальцами в насадке не нужно: как отмыть ручной блендер за 15 секундВидео

08:39

"Бочка без дна": РФ собрала 60 тысяч оккупантов, но вооружить может лишь треть - ISW

07:50

Зеленский - Западу: "Война может прийти к вам, никто не будет готов"

Реклама
07:09

Сенат США представил законопроект о помощи Украине: когда за него будут голосовать

06:51

США ответили Ирану, но красной линии не пересеклимнение

06:43

Зеленский заявил о патовой ситуации на фронте "на земле", но на море есть результаты

06:35

Нужно найти 2 скрытых объекта за 9 секунд: не каждый справится с этой загадкой

05:10

Наступление на Купянск: в Харьковской ОГА сказали, есть ли реальная угроза для региона

04:30

ВСУ возможно придется уступать позиции из-за одной серьезной причины – Коваленко

03:30

Враг зацепился за Авдеевку: Свитан раскрыл неожиданные планы россиян

02:27

Харьков был бы "подарком": к марту РФ планирует захватить ряд городов, уже собрала "кулак"

02:00

Евровидение-2024: как победители Нацотбора повлияли на шансы Украины на победу

01:31

Почему хозяйки не сливают воду после варки свеклы в раковину: как ее используют

04 февраля, воскресенье
23:32

"Нужна перезагрузка": Зеленский ошарашил заявлением об отставке Залужного и не только

Реклама
22:36

"Трусить" будет минимум 3 дня: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:32

Только гений за 6 секунд заметит ошибку на картинке: чрезвычайно сложная загадка

22:18

"Разрывы были рядом": Зеленский попал под обстрел на фронте

21:49

Женщина поделилась лучшим средством для выведения оранжевых пятен с белой одежды

21:48

Накрыли сходку оккупантов: детали удара по ресторану в захваченном Лисичанске

21:18

Странное голосование жюри: Данилко, Джамала и Танчинец удивили выбором фаворитовВидео

20:54

Это успех: в ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом

20:52

Удары ракетами и дронами: Зеленский назвал одну из главных целей для атак РФ

19:53

"Четко дали понять": у Байдена откровенно оценили вероятность отставки Залужного

19:49

Финал Нацотбора: кто будет представлять Украину на Евровидении-2024Видео

19:46

О буферной зоне на границе с РФ: есть два недостаткамнение

19:40

Лунный календарь на 5 февраля: что запрещено делать в один из самых мощных дней

19:27

Бешеный ветер и сильные снегопады: в Украину врывается мощный шторм

19:22

В ВР появились вопросы к уже новому проекту о мобилизации: что беспокоит депутатов

18:58

Родные не могли получить тело почти 2 года: РФ убила 25-летнего пилота

18:50

Россиян "покрошили" на границе: новые детали провальной вылазки ДРГ на Сумщине

18:08

Финал Нацотбора на Евровидение-2024: где смотреть результаты голосования онлайнВидео

18:00

В СССР сода была на вес золота: как ее использовали экономные хозяйки

17:58

У Байдена отреагировали на помощь США Израилю без Украины категорическим "нет"

17:50

"Раньше не начнут": Жданов назвал даты новых массированных ракетных ударов РФ

Реклама
17:26

Как понять, что фарш испортился: 4 безошибочных признака, о которых должен знать каждый

17:24

Как на обложке Vogue: Дмитрий Гордон снялся с Аллой Пугачевой в Киеве

17:15

Победа будет уже скоро: мольфарка из Карпат назвала месяц окончания войны

17:08

Любовный гороскоп с 5 по 11 февраля: Льву - неправильная любовь, Весам - подозрения

16:54

Зеленский анонсировал новые поставки: системы ПВО прикроют города и линии фронта

16:54

Всего месяц спустя: Потап вновь покинул Украину

16:47

Всплыли новые подробности "Новочеркасска": потери у РФ еще серьезнее, чем думали

16:42

Застарелый жир и нагар отвалятся сами: как отмыть духовку внутри

16:36

Что съесть 5 февраля, чтобы исцелиться от болезней: важные приметы дня

16:09

Гороскоп Таро с 5 по 11 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять